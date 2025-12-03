Patricia de la Calle, de Plasencia, presenta su primera novela, 'Cuando escribíamos postales'

Patricia de la Calle, nacida en Plasencia, presenta este miércoles su primera novela, Cuando escribíamos postales. Lo hará a las 18.30 horas, en la librería La Puerta de Tannhäuser (calle Zapatería), con entrada gratuita. Charlará con la autora Ana Hernández.

De la calle ha explicado en sus redes sociales la temática de su primer bebé, como ella mismo llama a su obra. "Helena acaba de estrenar con éxito la obra de teatro en la que lleva varios años trabajando, pero el que debería ser el día más feliz de su vida se ve truncado por la traición de su pareja y una llamada que va a volver su mundo del revés: Pedro, su abuelo, tiene alzhéimer".

Patricia de la Calle, de Plasencia, presenta este miércoles su primera novela. / CEDIDA

Recuerdos

A través de las páginas de la novela, De la Calle relata cómo, "tras conocer el diagnóstico, Pedro y Helena exploran la extraordinaria vida del anciano a través de las postales y los cuadernos de viaje que este escribía cuando era piloto. Estos viajes los unirán aún más y ayudarán a Helena a encontrar un nuevo camino y a aprender que a veces el amor está donde menos lo esperas".

Historia de esperanza

Para la autora, se trata de "una historia llena de esperanza, que busca hacer reflexionar sobre la importancia de crear más recuerdos conscientes y de pasar más tiempo con quien amamos porque, al final del camino, ¿no es eso lo que nos queda?"

Además de en Plasencia, De la calle presentará también la novela en Madrid próximamente.

Autopublicado

En sus redes sociales, la autora señala que escribió el libro "hace casi tres años" y, "después de muchas lágrimas y sudor", lo ha autopublicado. Este miércoles, además de presentarlo en Plasencia, saldrá a la venta. De la Calle no ha dudado en destacar" lo especial que va a ser este encuentro para mí y lo feliz que me hará compartirlo con mi familia, pareja, amigos y con todas las personas especiales y bonitas que quieran acompañarme en este día tan importante".

Sobre su amor por los libros, ha explicado que "nació hace mucho tiempo, creo que desde el primer momento que supe hilar una palabra después de otra. Recuerdo que mi primer libro fue ‘El gato con botas’ y yo me repetía todo el rato cómo debía sonar la hache cuando iba seguida de una ce: cha, che, chi, cho, chu… Lo dábamos en el cole y me costaba un mundo. Solo cuando me vi segura con ese fonema, abrí el libro y descubrí que la historia se creaba en mi cabeza. Sí, recuerdo con total claridad el primer momento en el que leí yo sola por primera vez, tal fue la impresión que me causó".

Sus padres

También ha resaltado que leía cada noche en alto con su madre: "Mi padre llegaba tarde de trabajar y a veces, como leía despacio, sílaba a sílaba, me trababa y mi padre desde el fondo terminaba la palabra o la frase. Me parecía que era el hombre más listo del mundo. Que se sabía todas las historias. En esos momentos, siempre sonreía por estar tan bien acompañada. Mi familia. Los libros".

Por eso, no ha dudado en dar las gracias a sus padres "por convertirme en una soñadora luchadora. Por creer en mí".