Plasencia cede suelos a la Junta para la construcción de unas 50 viviendas, que costarán 145.000 euros

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha un plan de Viviendas de Protección Oficial denominado Habita Extremadura y Plasencia va a participar inicialmente con la cesión de dos solares, en los que se podrán levantar hasta 50 viviendas.

Se trata de un suelo ubicado en la calle Julio Terrón Sobrado número 8, en la urbanización Valcorchero, y otro en la calle Juan de Ávalos, en Procasa. En un caso se podrán construir 40 viviendas y, en el otro, 10 y todas tendrán un precio de venta de 145.000 euros, IVA incluido, que será del 4%.

¿Cuál es la demanda?

Así lo ha explicado la directora gerente de Urvipexsa, Marta Herrera, en una comparecencia junto al alcalde, Fernando Pizarro, y el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández.

Herrera ha señalado que los compradores podrán acogerse a las ayudas por compra de vivienda protegida, que son de hasta 10.000 euros y también que el siguiente paso será conocer la demanda real que existe en la ciudad. Para eso, Urvipexsa ha puesto a disposición de los interesados una encuesta de registro, que se puede encontrar en su página web (www.urvipexsa.es).

Una vez rellena, es necesario enviarla a caceres@urvipexsa.es. De esta forma, quiere asegurarse un "proyecto preciso y ajustado a las necesidades reales" de la demanda.

Error con un solar

En cuanto a la construcción, actualmente, la Junta y su sociedad pública Urvipexsa han sacado a licitación los proyectos y, una vez adjudicados, se estudiará "la demanda, las posibilidades de financiación y se licitarán las obras", ha indicado Herrera. Así, ha afirmado que no es posible todavía apuntar una fecha concreta de construcción.

El proceso de licitación de los proyectos ha sufrido un retraso de 17 días debido a que el Ayuntamiento de Plasencia había ofrecido un tercer solar, en la calle Julio Terrón Sobrado 5, para levantar 11 viviendas. Sin embargo, en el proceso de revisión llevado a cabo por Urvipexsa, se vio que no era de titularidad municipal, lo que ha obligado a desistir del procedimiento, que afectaba a viviendas de toda Extremadura, e iniciar uno nuevo sin ese tercer solar.

Cedido hace veinte años

El edil de Urbanismo ha explicado que el suelo estaba incluido en el inventario de bienes municipales y ahora se ha descubierto que "hace más de dos décadas, se cedió en una compensación de suelo de una zona de Valcorchero". El problema es que entonces no se eliminó del inventario.

Procasa, zona de Plasencia donde se construirán viviendas de protección oficial. / TONI GUDIEL

Tanto Herrera como Hernández y el alcalde han quitado importancia a la demora en la licitación de los proyectos por este motivo. Es más, el concejal ha destacado que, gracias a ello, se han buscado nuevos solares y se ha dado con otro, que se pondrá a disposición de la Junta más adelante y que permitirá la construcción de otras 40 viviendas, frente a las 11 que estaban proyectadas en el solar fallido.

No es un arma política

El edil ha destacado la "voluntad firme, eficacia y agilidad" que Urvipexsa está dando a este plan porque "hay necesidad de vivienda asequible y por fin se están dando pasos decididos". De hecho, ha insistido en que Plasencia continuará ofreciendo terrenos.

Por su parte, Marta Herrera ha agradecido la participación del Ayuntamiento de Plasencia y ha insistido en que el error en el tercer suelo solo ha provocado un retraso de dos semanas en la licitación. Además, ha lamentado la utilización que han hecho del asunto algunos partidos políticos. "Las obras no se van a licitar justo cuando acabe esta licitación. Así lo que se consigue es desanimar a las personas que están entregando las encuestas. El plan Habita no es un arma política, es una necesidad", ha subrayado.

Plasencia cede a la Junta suelo para construir 50 viviendas de protección oficial. / TONI GUDIEL

Fallidos PIR

En este sentido, el alcalde de Plasencia ha comparado lo ocurrido con la política de vivienda del PSOE para afirmar que, "durante 15 años, no ha habido ninguna estrategia de vivienda asequible por parte de la Comunidad Autónoma".

Fernando Pizarro ha subrayado el "fiasco de los Planes de Interés Regional (PIR)" de los socialistas que, o no se llevaron a cabo, o conllevaron "importantes problemas para el ayuntamiento", que incluso se tuvieron que dirimir en los juzgados.

En contraposición, ha destacado el "gran plan de vivienda" de María Guardiola y las facilidades y libertad que ha dado a los ayuntamientos para ofrecer los suelos