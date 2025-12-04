Los colectivos de personas con discapacidad de Plasencia 'plantan' al ayuntamiento

Cada año, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, todos los colectivos del sector en Plasencia han colaborado con el ayuntamiento para organizar una marcha y actos en el salón de plenos del ayuntamiento, en el que se leía un manifiesto. Este año no ha sido así.

Los colectivos han decidido, todos a una, ‘plantar’ al ayuntamiento y no participar en ningún acto municipal, por lo que la Concejalía de Inclusión no ha podido organizar actividad alguna este 3 de diciembre.

Dos años sin cobrar

Según han señalado las asociaciones, de esta forma han querido hacer patente así su gran malestar por el hecho de que todavía no han cobrado la subvención que el ayuntamiento debería haber abonado en 2024 en virtud de los convenios que tienen firmados y se renuevan cada año.

Tampoco han cobrado la de 2025, aunque les han dicho que lo harán este mes, precisamente cuando les citarán para firmar un nuevo convenio.

Acto por el día de la discapacidad en Plasencia, que no se ha celebrado este año. / TONI GUDIEL

Créditos para actividades

El mayor problema, según han explicado, es que el dinero de la subvención "primero se gasta y luego se recibe" y tienen hasta marzo para justificar los gastos del año anterior. Por ese motivo, algunos han tenido que recurrir a créditos para poder desarrollar y costear sus actividades.

Además, los que son de utilidad pública deben también enviar la justificación de los gastos al Ministerio y están recibiendo requerimientos porque la administración nacional ha recibido los gastos, pero no de dónde ha salido el dinero para gastar, debido a la falta de abono de la subvención.

Responsabilidad técnica

Esta situación no se había producido nunca en el ayuntamiento y, así lo apuntó también el alcalde en un pleno municipal, a preguntas de la oposición. Fernando Pizarro dejó entrever que la responsabilidad del retraso era técnica.

"El compromiso político está y, en 14 años, no ha sucedido nada, así que en algún lado está la trampa. No entendemos por qué otras veces se ha hecho y ahora no. ¿Hay algo raro, no?", preguntó retóricamente.

Pizarro insistió en que ni el año pasado ni este "ha pasado nada extraordinario", por lo que dijo: "Seguimos en la senda para que cobren".

Así, el gobierno local ha afirmado que el pago de las subvenciones depende de la fiscalización previa de la Intervención y, "según se van fiscalizando, se van pagando".