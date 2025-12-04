La inauguración del belén de la Vera Cruz da la salida a la ruta belenística de Plasencia.

A tres semanas de que comiencen las fiestas navideñas, la cofradía de la Vera Cruz de Plasencia ha dado el pistoletazo de salida a una de las tradiciones con más participación, la exposición de belenes, que formarán, cuando todos se inauguren, una ruta belenística obligada para placentinos y visitantes, en estas fechas.

Así, la Vera Cruz ha inaugurado ya su denominado belén de crucero, que está ubicado en la Casa del Deán, en un espacio que utilizaban los antiguos juzgados.

80 piezas y monumentos

La inauguración ha tenido lugar este miércoles, a las 20.30 horas, y ha contado con la bendición de las figuras por parte del párroco Antonio Cano. Además, han acudido miembros de la corporación municipal y representantes de distintas cofradías de la ciudad, junto al presidente de la Unión, Juan Pedro Fuentes.

Acto de inauguración del belén de la Vera Cruz de Plasencia. / TONI GUDIEL

El belén cuenta este año con 80 piezas, todas realizadas de forma artesanal y con la colaboración del ebanista Antonio Crespo. Entre sus espacios, han representado algunos de Plasencia como la puerta del Sol y el Cañón de La Salud, aunque la novedad este año es la iglesia de Santa Elena, sede de la cofradía.

También se han sumado a otra iniciativa, la de esconder figuras en algunos rincones del belén para los visitantes las busquen, lo que aporta un extra de entretenimiento al visitante.

Recogida de juguetes

Según la cofradía, más de 20.000 personas lo visitaron el año pasado.

Además, esta hermandad aprovecha el belén para organizar otra actividad solidaria, una recogida de juguetes nuevos o de segunda mano en buen estado. Se podrán entregar hasta el 23 de diciembre y, entonces, se llevarán a Cruz Roja para que los reparta entre familias con necesidades económicas.