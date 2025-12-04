La obra del sociosanitario de Plasencia empezará en enero, tras dos años de trabajo para evitar el riesgo de inundación

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado ya luz verde a la modificación del proyecto del centro sociosanitario de Plasencia, después de dos años en los que se ha estado trabajando para evitar el riesgo de inundaciones del nuevo edificio planteado.

Según ha explicado la Consejería de Salud y Servicios Sociales, el organismo competente en materia hidráulica realizó varias indicaciones técnicas, relativas a la "inundabilidad" del inmueble, que se han incorporado el proyecto inicial, de forma que "subsanan los impedimentos técnicos advertidos".

Obras, en enero

De esta forma, el inicio de las obras ha estado paralizado desde el 2023 y ahora ya se podrán poner en marcha. La fecha prevista es el próximo mes de enero y la inversión inicial, de unos 10 millones de euros, se ha disparado por la modificación.

Así, Salud ha explicado que ha supuesto un incremento de 902.180,92 euros en el presupuesto inicial, que fue de 9.730.270,51 euros, de forma que la inversión total será de 10.632.451,43 euros. El plazo aproximado de la ejecución de las obras será de 2 años.

Salud ha destacado que, en el nuevo edificio, se ofrecerá "atención integral y especializada a personas con distintos grados de dependencia y necesidades específicas". Se sumará a la que ya se presta a personas con enfermedad mental.

Aprobadas las obras en el sociosanitario de Plasencia, tras dos años de trabajo para evitar inundaciones. / TONI GUDIEL

120 plazas en tres unidades

En concreto, contará con 120 plazas distribuidas en tres áreas: unidad residencial, unidad hospitalaria destinada a personas con discapacidad intelectual grave y unidad comunitaria.

La unidad residencial tendrá capacidad para 60 personas, distribuidas en 30 dormitorios dobles y tres habitaciones individuales de observación con baño adaptado. Además, dispondrá de una sala polivalente para psicomotricidad y rehabilitación, comedor, salas de estar y televisión, control de enfermería con vigilancia por cámaras, espacios para peluquería, podología, curas, reuniones y visitas, y un patio interior.

Distribución

En cuanto a la unidad hospitalaria, ofrecerá 30 plazas en 15 dormitorios dobles, además de una habitación de observación y dos habitaciones especiales, junto a control de enfermería, botiquín, consulta, sala de curas, comedor, salas de estar y televisión y patio interior.

Por su parte, la unidad comunitaria contará con 30 plazas, organizadas en una estructura modular tipo apartamentos con 15 dormitorios dobles, salas de estar compartidas cada dos dormitorios, cocina común para pacientes, gimnasio, comedor, sala de televisión, control de enfermería y botiquín.

Sanidad ha destacado que el centro pondrá también a disposición de los usuarios servicios generales como vestíbulo, recepción, controles, consulta, sala de espera, estar de guardia, vestuarios, cuartos de instalaciones y túmulo, "garantizando una atención completa y segura".