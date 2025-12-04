Rastrillo de la asociación de alzhéimer, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia

Vuelve el rastrillo navideño de la Asociación de Familiares y Personas con Alzhéimer Afads Norte de Cáceres, con sede en Plasencia. Desde este jueves y hasta el sábado, en el salón de plenos del ayuntamiento, se podrán adquirir productos, además de su lotería de Navidad y participar en sorteos.

Respecto al horario, este jueves y viernes, abrirá de once a dos y de cinco a 19.30 horas y, el sábado, de once a 13.30 horas.

Cartel del rastrillo navideño de la asociación de alzhéimer en Plasencia. / Afads

En cuanto al tipo de productos que se podrán encontrar, irán desde monederos a neceseres, fundas para móvil o gafas, baberos, bolsos, mantas, adornos navideños y decoración, entre otros.

Trabajos artesanales

La mayoría son artesanales y los elabora un grupo de voluntarias de Afads, que recibe el nombre de las manitas. La asociación contará también con su merchandising habitual y todo lo que se recaude se destinará a las actividades que desarrollan con las personas con alzhéimer.

El colectivo lo organiza cada año como una opción de regalo navideño para quienes, además de regalar, quieren colaborar con una organización sin ánimo de lucro como la suya.