Marco pone luz a la Navidad en Plasencia, en una plaza Mayor abarrotada

Ya es Navidad en... Plasencia. Después de que el Abuelo Mayorga diera las campanadas de las siete de la tarde en el reloj del ayuntamiento, ha comenzado una cuenta atrás que ha terminado con Marco, un niño placentino de dos años, pulsando el botón que ha encendido la iluminación navideña de este año.

Todo en una plaza Mayor abarrotada de adultos, niños, jóvenes y mayores porque acudir al acto del encendido de las luces de Navidad se ha convertido ya en una tradición en Plasencia.

Espectáculo infantil

Así, aunque este año no ha habido reparto de chocolate con churros, la afluencia de placentinos ha sido la misma, sobre todo de familias con niños porque el ayuntamiento había anunciado un espectáculo previo y posterior al encendido, el del ‘duende de la Navidad’, un mago que ha entretenido a los más jóvenes, e incluso ha subido a algunos al escenario para hacerles partícipes de sus juegos y trucos.

Después de que Marco pulsara el botón, escoltado por su abuelo, el alcalde, Fernando Pizarro, y el concejal David Dóniga, han brillado por primera vez los 145 puntos de luz de los que se componen los adornos y motivos navideños de este año.

FOTOGALERÍA | Ya es Navidad en Plasencia /

La plaza Mayor

La zona centro concentra la mayor parte de estos adornos, sobre todo la plaza Mayor.

Por un lado, hay luces que recorren el balón del ayuntamiento y, a pie de calle, ante su fachada, no han faltado las letras que forman el nombre de Plasencia, que el año pasado causaron sensación y fueron el fondo de numerosas fotografías. Incluso la periodista placentina Raquel Sánchez Silva se fotografió con ellas las navidades pasadas.

Junto al consistorio, numerosas fachadas lucen guirnaldas luminosas, que este año han llegado a balcones de toda la plaza Mayor, pero la sensación general es que no se han ampliado con respecto a los del año pasado, sino que se han repartido los que había porque en la zona norte hay menos con iluminación que en el 2024.

Luces led

Por otro lado, repite el gran árbol de 15 metros de altura, terminado en una bola y, más al sur, se ha instalado una bola transitable cuya iluminación va cambiando.

En cuanto a las calles adyacentes y plazas, cuentan con cielos de luces las principales vías y motivos decorativos el acceso al rincón del Salvador o la plaza de Ansano, entre otras. También calles como la avenida Alfonso VIII, La Salle o Juan Carlos I lucen diferentes motivos navideños. La iluminación también se ha llevado a los barrios, pero en menor medida, prácticamente de manera testimonial.

Todas son luces led, lo que ha destacado el ayuntamiento porque supondrá un «ahorro energético y la reducción de la contaminación lumínica».

El horario

Las luces seguirán brillando ya hasta que pase el día de Reyes y, mientras, el horario que ha establecido el ayuntamiento es el siguiente: de lunes a viernes, permanecerán encendidas hasta las doce de la noche. Los sábados y domingos, hasta las dos de la madrugada y en Nochebuena, Nochevieja y Reyes, hasta las cuatro.

En cuanto a los belenes navideños, de momento, solo ha abierto el de la Vera Cruz, en la Casa del Deán, que abre de once a dos y de seis a 20.30 horas.