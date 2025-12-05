Pedro Sánchez 'conquista' Plasencia cual Julio César e impulsa al PSOE para recuperar la Junta.

'Veni, vidi, vinci' (Llegué, vi, vencí). La popular frase del emperador Julio César tras vencer en una batalla bien podría atribuírsele a Pedro Sánchez, líder del PSOE nacional y presidente del Gobierno, como balance del acto público que ha tenido lugar este jueves en Plasencia y ha supuesto el pistoletazo de salida de la campaña socialista, que busca recuperar la Junta de Extremadura con Miguel Ángel Gallardo a la cabeza.

Todo mitin es, para el líder político que corresponda, llámese Sánchez, Feijóo, Abascal o Ione Belarra, un baño de masas con los 'suyos'. Así será en esta campaña para las elecciones a la Asamblea de Extremadura del 21 de diciembre, como en todas las anteriores y las que vendrán y el acto de Plasencia, en un palacio de congresos levantado en época socialista, ha sido un buen ejemplo.

Inicio en Plasencia

Muchos se preguntarán por qué Sánchez y Gallardo han elegido Plasencia como inicio de campaña. Ninguno de los participantes en el acto de este jueves (Sánchez, Gallardo, la presidenta de la Asamblea regional, Blanca Martín, y el secretario del PSOE de Plasencia, Alfredo Moreno) lo desvelaron.

FOTOGALERÍA | Apertura de campaña electoral de Pedro Sánchez en Plasencia /

A Plasencia se la considera la capital del norte de Extremadura, puerta a muchas de sus comarcas, que este verano han sufrido los peores incendios de la región, con afectados que ahora empezarán a recibir las ayudas tras el visto bueno del Gobierno, como Blanca Martín subrayó. Además, también el Gobierno acaba de aprobar el inicio del trámite para el pago de 6 millones de euros para Martín Palomino, como destacó Gallardo y el Tribunal Supremo acaba de absolver a tres alcaldes del Valle del Jerte por vertidos de cerezas, elogiado por Gallardo y Martín para denunciar las "injusticias" que tiene que sobrellevar el partido.

Casos judiciales

Gallardo dijo que llevaba "una mochila de piedras" a sus espaldas, pero no hizo ninguna alusión más a su situación procesal por el cargo que ocupó el hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Tampoco hubo referencias a los casos de Ábalos, Koldo o el Fiscal General del Estado y, en clave extremeña, no se hizo mención alguna a la situación de Almaraz, al tren de alta velocidad o a la recuperación del Ruta de la Plata.

Gallardo sí habló de la fábrica de diamantes de Trujillo y la futura gigafactoría, como logros socialistas porque "la derecha no ha hecho nada por esta tierra", dijo.

Público 'rendido'

A cada crítica lanzada contra el PP y Vox, el auditorio respondía con aplausos ensordecedores, vítores, e incluso en ocasiones, se ponía en pie. Plasencia fue feudo socialista durante años, ocho de ellos con Elia María Blanco al frente y mayoría absoluta. La exalcaldesa no faltó al acto y, al ser aludida por Blanca Martín, Blanco tuvo que ponerse de pie ante la gran ovación que recibió del público.

El PSOE quiere recuperar, en Plasencia, lo que Fernando Pizarro le quitó hace 14 años y, en la Junta de Extremadura, lo que Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara consiguieron. Los dos fueron también aludidos en varias ocasiones y, sobre todo Vara, se llevó sentidos aplausos.

Políticas sociales

Fue una tarde para ensalzar las políticas socialistas, para enfrentar el estado del bienestar y las políticas sociales, a las de las "derechas" de privatizaciones en materias tan sensibles como la Sanidad y, en este caso, pusieron de ejemplo la política de "Ayuso y su novio" en Madrid.

Educación, vivienda, empleo, jóvenes, mayores y pensiones... Hasta el derecho al aborto salió a la palestra cuando Blanca Martín recordó a Pedro Sánchez que se ha comprometido a "cambiar la Constitución Española para garantizar el derecho de elección de las mujeres en este país a abortar".

Seguridad, banderas y gritos de "¡presidente!"

Y todo en un ambiente con unas medidas de seguridad palpables en el acceso al palacio de congresos, con varios furgones de la Policía Nacional y una quincena de agentes distribuidos por las calles; la vía principal cortada con vallas y la obligación de circular únicamente por una acera.

Ya dentro, el PSOE repartió banderas de Extremadura por el auditorio y la expectación fue máxima para ver de cerca a Sánchez. A su entrada, por la parte central del espacio, numerosos asistentes se arremolinaron a su alrededor para darle la mano, tocarle, abrazarle y, en la mayoría de los casos, fotografiarle y hacerse selfis. Los gritos de "¡Presidente! y ¡Pedro! no faltaron.

En suma, un público socialista rendido a su principal líder y que ha recibido un espaldarazo, un impulso, para afrontar la campaña electoral con ánimos renovados y la esperanza de ver de nuevo a un socialista, a Miguel Ángel Gallardo, al frente del gobierno en Extremadura.