Siete de cada diez desempleados en Plasencia pertenecen al sector servicios.

En su momento, fue la construcción y, ahora, es el sector servicios, el principal de la economía placentina, el que está suponiendo un lastre para el empleo en Plasencia. Así lo reflejan los datos del Observatorio de Empleo de Extremadura, que señalan que siete de cada diez parados en la ciudad pertenecen a este sector.

De esta forma, si el mes de noviembre terminó con 2.576 personas en las listas del Sexpe, el 71'4% estaban incluidas en el sector servicios, un total de 1.830.

Aun así, son 202 menos de las que estaban desempleadas en este sector en noviembre de 2024, en que el número total de parados en esta área era de 2.032.

La construcción, muy por detrás

Le siguen, muy de lejos, las personas desempleadas del sector de la construcción, con 201 inscritas, frente a las 243 de noviembre del 2024. Después, están los 157 desempleados de la industria, que eran 190 el año pasado; 97 del sector de agricultura y pesca (99 en 2024) y 291 en sectores sin actividad (300 hace un año).

Ahondando en el sector servicios, cabe destacar la paradoja de que la hostelería lleva años sufriendo la falta de personal, sobre todo, de cocina y camareros, ahuyentados en ocasiones por las horas de trabajo extra que pudieran dar o turnos que incluyen fines de semana y festivos.

La hostelería de Plasencia lleva años sufriendo la falta de personal. / EL PERIÓDICO

Bajada mensual y anual

Respecto a la evolución general del empleo en el último mes, en noviembre ha bajado el desempleo en un total de 105 personas hasta situarse en las 2.576. En septiembre, eran 2.595 las que estaban en las listas del Sexpe y, tras un repunte en octubre, en que subió a 2.681, ha vuelto a bajar el mes pasado y supone 288 personas menos de las desempleadas en noviembre del 2024.

El año pasado, el desempleo también bajó de octubre a noviembre, pero en menor medida, en 81 personas. Además, teniendo en cuenta que, a 31 de diciembre del 2024, había 2.894 personas desempleadas, de momento, han sido 318 las que han salido de las listas del paro en Plasencia a lo largo de este 2025.

Más mujeres que hombres

En cuanto a géneros, las mujeres siguen superando a los hombres en datos de desempleo. En noviembre, eran 1.564, frente a 1012 hombres. No obstante, salieron más de las listas del Sexpe, 80 mujeres frente a 25 hombres, en comparación con el mes de octubre.

Hace un año, eran 1.760 las mujeres desempleadas, frente a 1.104 hombres.