Plasencia paga a ocho policías de Coria casi 5.000 euros por servicios realizados en 2018.

Después de siete años, el Ayuntamiento de Plasencia ha acordado el pago de la deuda que mantenía con ocho agentes de la Policía Local de Coria por servicios de apoyo a la policía placentina, que prestaron en el año 2018 y todavía no habían cobrado.

De esta forma, la junta de gobierno ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de esa deuda, que asciende a un total de 4.906,18 euros.

Convenio de colaboración

Siete de los agentes hicieron tareas de refuerzo durante la feria de junio y cobrarán diversas cantidades, en una horquilla que va desde los 308,66 euros, por ocho horas de trabajo, hasta los 730,65 euros por 19 horas que realizó uno de los agentes. Otro policía hizo 15 horas de refuerzo durante el Martes Mayor de ese año y se le deben 591,14 euros.

Según los informes técnicos, a raíz de la solicitud de policías de refuerzo por parte del intendente de la Policía Local, el 13 de junio de 2018 se firmó un convenio de colaboración policial con el Ayuntamiento de Coria.

Fuera del procedimiento

En un informe posterior, de agosto, el intendente detalla las horas trabajadas por cada uno de esos agentes, con lo que "se deduce que los servicios contemplados en los convenios de colaboración policial fueron efectivamente prestados".

En septiembre, otro informe, de la Tesorería del Ayuntamiento de Coria, traslada al Ayuntamiento de Plasencia una factura por prestación de servicios durante la feria placentina, pero un informe posterior de la jefa de Personal del consistorio placentino señala que los convenios se han aprobado "sin seguir el procedimiento legalmente establecido".

Ayuntamiento de Coria, que ha reclamado a Plasencia el dinero adeudado a sus agentes. / NIEVES AGUT

Sucesión de informes

Después, se fueron sucediendo diferentes informes, del intendente, del Ayuntamiento de Coria... Hasta que, en agosto del 2021, el oficial mayor de Plasencia apunta que, dado que los servicios se realizaron y en base a una sentencia por hechos similares que impuso al Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata "el pago al funcionario de dicha corporación que reforzó servicios en Plasencia, y para evitar un enriquecimiento injusto a favor del Ayuntamiento de Plasencia, deben abonarse dichos servicios".

El informe con las horas realizadas por los policías de Coria el Martes Mayor es de noviembre de 2021 y, ese mismo mes, el alcalde firma una resolución "de incoación del expediente para el reintegro" del dinero, pero hasta junio de 2022, no se emite un informe por parte de la Intervención Municipal, en el que "se hace constar la existencia de crédito suficiente para el pago de los servicios realizados".

Informes técnicos 'enfrentados'

Pero el 10 de agosto, el viceinterventor emite un informe de fiscalización del expediente en el que determina la suspensión del procedimiento para el abono del pago hasta que se apruebe por el pleno el reconocimiento extrajudicial de los créditos o bien "hasta que se resuelva la discrepancia".

Días después, el oficial mayor rebate los argumentos del viceinterventor al señalar que la deuda la puede aprobar la junta de gobierno al ser inferior a 60.000 euros y una resolución de alcaldía del 24 de agosto del 2022 ordena el levantamiento de la suspensión y la continuación del expediente.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora, tres años después, cuando se ha actualizado el documento contable y, dado que hay crédito suficiente, y a propuesta del concejal de Recursos Humanos, se ha aprobado el pago del dinero adeudado a los agentes.