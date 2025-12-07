Adjudicado el restaurante de La Isla de Plasencia, tras cinco meses de trámites.

Uno de los aspectos más criticados este verano por los placentinos que acuden por cientos al parque de La Isla de Plasencia es que comenzó la temporada y ninguno de sus dos establecimientos hosteleros estaba abierto.

Ha sido ahora, en noviembre, cuando la junta de gobierno ha aprobado la adjudicación del restaurante, después de unos trámites que comenzaron cinco meses antes, en junio.

Dos licitaciones

Sin embargo, el concurso quedó desierto porque solo una empresa se presentó y ofertó una cantidad inferior al canon.

De esta forma, en agosto volvió a salir a licitación y, en septiembre, se adjudicó provisionalmente a Blanca Lidia Mejía Morillo. No obstante, según la junta de gobierno, presentó la documentación incompleta y el ayuntamiento hizo un requerimiento para que la subsanara. Lo hizo el 28 de octubre y la intervención dio el visto bueno el 13 de noviembre, con lo que se aprobó la adjudicación.

Hasta cuatro años

Tendrá que pagar al ayuntamiento un canon de 35.000,79 euros y se hará cargo de la gestión del restaurante durante dos años, prorrogables otros dos máximo.

El restaurante de La Isla de Plasencia ardió en julio del 2022. / TONI GUDIEL

Hasta el 28 de febrero, debe abrir al menos los fines de semana; en marzo y noviembre, seis días y de abril a octubre, todos los días de la semana.

Antes de la adjudicación, el ayuntamiento ha llevado a cabo obras de reparación y acondicionamiento, en las que ha invertido 29.468,88 euros. Cabe señalar que el establecimiento sufrió un incendio en julio del 2022.