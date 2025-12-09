La Casuca y La Parrilla: la guía Repsol concede 'Soletes' a dos familias hosteleras de Plasencia

La guía Repsol acaba de otorgar un ‘Solete’, un distintivo que supone la inclusión en su lista de establecimientos gastronómicos recomendados, al gastrobar La Casuca y el restaurante La Parrilla, en Plasencia. Al frente de ambos, familias con años de experiencia en la hostelería, que buscan ofrecer un producto de calidad para que el cliente se marche satisfecho y con ganas de repetir.

La familia de Miguel García regentaba el restaurante Chamizo y, en 2014, abrió La Parrilla, en la avenida de Salamanca. El patriarca lleva trabajando en hostelería desde 1975 y ya con el Chamizo logró un ‘Solete’.

Las carnes de La Parrilla

Ahora, su hijo Miguel, junto a su madre, su hermana y una cuarta empleada, están al frente de La Parrilla, une establecimiento de carta donde las grandes protagonistas son las carnes, tanto a la parrilla, por supuesto, como al horno. "Tenemos asados, cuarto de cordero, cochinillo, paletilla, solomillo, presa..."

También destaca la milhoja de foie de pato, pero su plato estrella es "el rollito de morcilla patatera con pasas y manzanas".

Miguel García, en el restaurante La Parrilla de Plasencia, nuevo 'Solete' Repsol. / TONI GUDIEL

Cocina tradicional

Miguel subraya que su cocina se basa en "el respeto por la cocina tradicional" y, aunque "es difícil dar gusto a todo el mundo", destaca que al restaurante acuden placentinos, comarcanos y muchos turistas.

Están agradecidos por el reconocimiento de Repsol, que supone también un espaldarazo y un incentivo para seguir trabajando como hasta ahora.

Dos matrimonios

Aunque cuando recibieron la llamada de Repsol pensaron que se trataba de "una broma", Roberto Martín, al frente del gastrobar La Casuca junto a su mujer, su hermano y su cuñada, Juan José Martín, Sandra Mateos y Laura Castellano, subraya que están felices por el reconocimiento.

"Te da ánimos para seguir, un empujoncito, y es un orgullo", subraya.

Clientes en La Casuca de Plasencia, que acaba de conseguir un 'Solete' Repsol. / TONI GUDIEL

30 años de trayectoria

La Casuca abrió en julio de 1996 en la avenida de la Vera, con lo que va a cumplir 30 años y mantiene intacta su filosofía: "Ofrecer comida elaborada, buena, modernizada, pero con la pretensión de que comer bien no suponga un sacrifico económico para la gente".

Para conseguirlo, cuidan cada una de las raciones que ofrecen en su carta, tan variadas como el pulpo a la plancha con revolconas, risottos, las carnes o sus patatas con huevos rotos y jamón ibérico, muy apreciadas. "Parece un plato habitual, pero a la gente le encantan porque la patata está frita en el momento y la gente lo agradece".

Por los clientes

En su caso, son un equipo de siete personas y cada dos semanas incluyen sugerencias en la carta. Cuentan con comedor interior, y también con mesas y taburetes altos para un total de 46 personas.

A la espera del distintivo del ‘Solete’, estos días han elaborado «galletitas con forma de ‘Solete’» para compartir su éxito con los que más quieren, sus clientes.