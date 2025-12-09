El comercio del centro de Plasencia ofrece jamones por compras: sortea 53 paletas para Navidad

La Asociación de Comerciantes Zona Centro de Plasencia se mantiene fiel a una campaña que 'promete' llevar paletas de jamón a los hogares esta Navidad. La ha bautizado con el nombre de ¡Y un jamón!

Este lunes, ha dado el pistoletazo de salida a una iniciativa que ofrece paletas de jamón a cambio de comprar en los establecimientos adheridos del centro de Plasencia. Cuenta con el respaldo económico de la Junta de Extremadura a través de fondos europeos y la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia.

Las urnas

El presidente de la asociación, Fernando Santiago, ha explicado que, esta será la octava edición de la campaña y, en esta ocasión, participan un total de 53 establecimientos, de distintas calles del centro y también de la avenida de La Salle, avenida de la Vera y otras.

Por las compras realizadas hasta el día 19, los clientes recibirán papeletas, que introducirán en urnas de cartón. Habrá una por tienda participante y se sorteará una paleta entre los clientes de cada establecimiento. Todos tendrán carteles en sus escaparates para dar a conocer que participan en la campaña y también lo difundirán a través de sus redes sociales.

El comercio del centro de Plasencia ofrece jamones por compras esta Navidad. / TONI GUDIEL

Sorteos

Los sorteos tendrán lugar el viernes 19 de diciembre, a las nueve de la mañana, en la sala del artesonado del centro cultural Las Claras y se retransmitirán en directo a través de las redes sociales de Zona Centro.

Santiago ha subrayado que, el año pasado, hicieron 20.000 papeletas y "se agotaron", de forma que, este año, "habrá más porque esta campaña siempre tiene una acogida fenomenal".

Comercio de proximidad

La concejala de Comercio, Belinda Martín, ha acompañado a Santiago en la presentación de esta tradicional iniciativa. Por un lado, la edil ha agradecido el esfuerzo de la asociación porque "siempre está pensando en los clientes. Incluso en tiempos difíciles, os mantenéis al pie del cañón y sois unos grandes profesionales.

Martín ha aprovechado para animar a comprar "en los negocios locales, en las tiendas del centro y los barrios, para que la ciudad crezca más".