Roban formas consagradas de la capilla del hospital Virgen del Puerto de Plasencia

La capilla ubicada en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia ha sufrido un robo. La semana pasada, desaparecieron varias formas consagradas del sagrario del espacio, muy utilizado por pacientes y familiares que buscan consuelo ante sus problemas de salud. El hurto, por insólito, ha causado sorpresa y la Policía Nacional lo está investigando.

El Obispado ha preferido no dar publicidad a lo ocurrido, mientras que la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura ha confirmado la presentación de la denuncia por un delito de hurto de varias hostias consagradas.

El cuerpo ha iniciado una investigación para localizar al presunto autor de los hechos.

Eucaristía con el Obispo

Según ha podido saber este periódico, el hurto se produjo el pasado miércoles y se dio aviso, tanto a la gerencia del hospital Virgen del Puerto como a la policía a través de la denuncia.

La capilla acoge misas de lunes a viernes, a las once de la mañana y los domingos y festivos, a las seis de la tarde. Precisamente, este domingo, el propio obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns, ha celebrado allí la eucaristía, ya con nuevas formas consagradas, que se repusieron tras al hurto.

Se trata de un delito leve que, principalmente ha provocado un trastorno y el coste económico de reponer las hostias. En el caso de las no consagradas, una bolsa de 500 unidades cuesta 5 euros, aunque el valor de las consagradas es mayor.

El robo de la corona

En todo caso, nada comparado con el robo de la corona de la Virgen del Puerto que se produjo la madrugada del Domingo de Ramos del 2024 y que no se ha recuperado, además de que no se sabe nada de sus autores. De hecho, el juzgado archivó la causa por "autor desconocido".

Coronas de la Virgen del Puerto y el Niño, robadas en la catedral de Plasencia. / TONI GUDIEL

En este caso, se encontraba en el museo de la catedral, junto con la corona del Niño y anillos y cruces, todo valorado en más de un millón de euros.

Como consecuencia de este robo, se ha reforzado el sistema de seguridad del museo y la catedral, con alarmas y cámaras de vigilancia.