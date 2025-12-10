Placentinos y foráneos se despiden de Robe: "Era como un padre, un maestro y a todos los extremeños nos ha dado alas"

La muerte de Robe Iniesta, el placentino más universal y querido, ha sido un mazazo para muchos de sus paisanos, que no han dudado en acercarse este miércoles al Ayuntamiento de Plasencia para despedirse con unas letras en el libro de condolencias instalado en el zaguán del salón de plenos.

Muchos no han podido evitar las lágrimas, otros llevaban sus palabras escritas para no olvidar ninguna y hay incluso quien se ha trasladado desde otras localidades para dejar sus sentimientos por el cantante y su música plasmados en un libro que, cuando se cierre este viernes, se entregará a su familia.

Cola para dejar sus condolencias por la muerte de Robe, en el libro habilitado por el Ayuntamiento de Plasencia. / TONI GUDIEL

Desplazados para despedirse

Una pareja que apenas podía hablar se encontraba en Salamanca, con intención de marcharse a su casa en Zaragoza, cuando ha conocido la noticia del fallecimiento de Robe y ha decidido desplazarse hasta Plasencia para dejarle unas palabras escritas: "Ha sido bastante importante en nuestras vidas", han señalado.

Otra mujer, residente en la provincia de Badajoz, pero originaria de Valverde del Fresno, ha acudido con su hijo y la novia de este: "Se ha ido uno de los grandes. Fui al primer concierto que dio en Valverde y allí en el pueblo lo queríamos mucho, ha significado mucho para nosotros".

Una mujer escribe en el ibro de condolencias por la muerte de Robe. / TONI GUDIEL

Un padre, un amigo

Alba Deliz, artista placentina, ha mostrado su dolor por la "horrible noticia" y ha explicado: "Siento a Robe como un padre, un maestro, y a todos los extremeños nos ha dado alas, amor, verdad, mucha autenticidad y, sobre todo, el tener siempre las ganas encendidas".

Francis también ha acudido a despedirse. "Robe era amigo de la infancia y de la primera adolescencia. Aprendimos a tocar la guitarra juntos en el colegio de La Salle y ha marcado nuestra vida en la música, era obligatorio venir. Hoy es un día triste por lo que significaba Robe en la música en Plasencia y toda España".

Espera para firmar en el libro de condolencias por la muerte de Robe. / TONI GUDIEL

Un poeta, un referente

Otros placentinos, desde el anonimato, también han tenido elogios para el artista: "Es una tristeza, por todo lo que nos ha dado, su poesía, su música, su voz, su amor, su entrega, su maestría, todo lo que es él, tenía que venir a agradecerlo".

Una antigua vecina de su madre también ha querido acercarse al ayuntamiento porque "ha sido siempre un referente. Me gustaban sus letras, cómo componía, he querido venir por apoyar a la familia".

Orgullo para sus paisanos

También desde Plasencia, Mari Luz intentaba contener las lágrimas para explicar por qué se ha despedido del músico con sus palabras: "Por hacer un homenaje a Robe, del que me siento muy orgullosa como placentina. Creo que ha sido más reconocido fuera que en Plasencia. Yo lo he descubierto tarde y se ha ido cuando estábamos preparando los conciertos a los que íbamos a ir de la próxima gira. Es una pena. He descubierto a un poeta con unas letras maravillosas y estoy conmocionada porque no me lo esperaba".

Todo el que quiera podrá acudir al ayuntamiento, que mantendrá abierto el zaguán del salón de plenos hasta el viernes a las dos de la tarde.