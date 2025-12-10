Plasencia creará un gran centro de artes dedicado a Robe Iniesta

Fue el último deseo de Robe, el último que transmitió al alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, en una conversación mantenida el pasado 26 de mayo en el ayuntamiento y, ahora, el regidor no ha dudado en señalar: "Intentaremos trabajar para cumplir su sueño".

Según ha explicado Pizarro, el objetivo el músico era que su ciudad natal "se volcara en tener infraestructuras para aquellos que buscan un hueco en el arte, quería un centro en el que hubiese una transversalidad entre las distintas artes. Las artes plásticas, el cine, la fotografía, la música, las artes escénicas... Que estuvieran unidas en un mismo lugar de creación".

Antigua Cetarsa

Por eso, este miércoles, con motivo de su fallecimiento, el alcalde ha hecho público que, en aquella conversación de mayo, le plantearon la idea de adquirir el antiguo edificio de Cetarsa, situado en la avenida de España, en las traseras del Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña, para ubicar ese espacio dedicado a las artes.

El ayuntamiento creará un centro de artes y se lo dedicará a Robe Iniesta. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

"A él le pareció espectacular y, evidentemente, ahora nosotros tenemos que caminar para cumplir ese deseo común de crear un centro de arte con mayúsculas que lleve su nombre, que eso es lo que menos le importaba, porque a él lo que le importaba es que hubiera un lugar donde las artes convivieran". Se trata de una hectárea de terreno construido, "con naves magníficas y muy diáfanas", ha subrayado Pizarro.

Hijo predilecto

Respecto a la declaración de hijo predilecto de Plasencia, el alcalde ha hecho hincapié en que el expediente seguirá adelante. También ha explicado que la intención inicial era tenerlo listo en la primavera del próximo año para hacer un acto público. Ahora, "veremos con su familia, con su mujer, con sus hijos y sus hermanos, cómo hacer ese acto. Si es un gran acto de homenaje y recibiría la distinción a título póstumo o es un acto más íntimo".

En todo caso, ha subrayado que "todo lo que hagamos a partir de este momento tiene que ser de la mano, evidentemente, de su familia, a la que respetamos de una manera absoluta porque sabemos que además estos momentos son muy difíciles".

Homenaje público

También ha manifestado que el ayuntamiento colaborará en el homenaje anunciado públicamente por su equipo "para que todos invirtamos nuestros esfuerzos, nuestras ganas, nuestro cariño, nuestra admiración y nuestra gratitud al artista, de manera que tenga un homenaje que permita, de algún modo, que todo el mundo se pueda, si no despedir de él, sí mostrar toda esa admiración y gratitud".

De momento, y hasta el viernes, pueden hacerlo en el libro de condolencias instalado en el zaguán del salón de plenos del ayuntamiento. Estará a disposición de diez a dos y de cinco a siete y, el viernes, solo en horario de mañana.