Robe y Plasencia: de nacer en casa a tocar en la tuna y vender 'vales' para sacar su primer disco

Plasencia está de luto y muchos placentinos, devastados. La noticia de la muerte del músico más ilustre de la capital del Jerte, Roberto Iniesta Ojea, Robe, ha conmocionado a sus vecinos. Muchos se han sorprendido porque, tras el parón musical anunciado hace prácticamente un año, en noviembre del 2024, debido a un tromboembolismo pulmonar, nada hacía presagiar una muerte tan prematura, a los 63 años.

No esperaban la noticia de su muerte ni los que trabajaban con él desde Plasencia por cuestiones que le ligaban a la ciudad, una implicación que había crecido en los últimos años, gracias en parte al apoyo incontestable del equipo de gobierno municipal, con el alcalde, Fernando Pizarro y el concejal de Urbanismo, fan de Robe, a la cabeza.

Premios y libro de condolencias

No ha habido mejor embajador de la ciudad que Robe. Por eso, recibió el premio más importante, el San Fulgencio, en enero de 2019 que, como era habitual en él, no recogió, pero cedió el protagonismo a su cuñado, que se lo dedicó además a la madre del músico, que había fallecido menos de un mes antes.

Robe Iniesta, en el Ayuntamiento de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

En los últimos tiempos, el ayuntamiento le ha dedicado un vial, que da a una de las calles en las que vivió, la antigua Matías Montero; ha abierto un expediente para nombrarle hijo predilecto de la ciudad y le pondrá su nombre al espacio joven de San Juan, donde su padre tenía un taller mecánico y que se destinará a local de ensayos para grupos, una iniciativa del propio Iniesta.

Este miércoles, el ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y ha puesto un libro de condolencias en el zaguán del salón de plenos municipal para que todos los placentinos y foráneos que lo deseen puedan plasmar sus mensajes.

Su niñez

Han sido muchos los que le han conocido en Plasencia a lo largo de su vida. En el verano del 2017, Robe dio un concierto en la plaza de toros de la ciudad para abrir la segunda parte de su gira en solitario en grandes espacios, titulada Casi me corto el pelo. Previamente a la actuación, concedió una entrevista al Periódico Extremadura en la que rememoró su infancia en Plasencia y sus inicios en la música.

Banderas a media asta en el Ayuntamiento de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Robe no nació en un hospital, sino en su domicilio de entonces, "en la calle Santo Domingo, creo" y vivió después en la zona de Correos y, más tarde, en la antigua Matías Montero. Conservaba amistades "de cuando era pequeño". Su familia era humilde, su padre, chapista y su madre, ama de casa y tiene una hermana.

En la tuna, con 12 años

Sus inicios en la música comenzaron en la tuna del colegio en el que estudiaba, La Salle, ubicado en la avenida Juan Carlos I. Tenía 12 años y sus padres le compraron su primera guitarra para que pudiera tocar en el grupo escolar. Después, siguió tocando "por mi cuenta, de manera autodidacta".

Colegio La Salle, en el que estudió Robe Iniesta y donde tocó en la tuna. / TONI GUDIEL

Los primeros momentos musicales los recordaba "con alegría, me gustaba tocar, era buen rollito para mí, después, tuve una época en la que me aparté de la música y, a los 21, empecé más en serio", explicaba.

Dejó los estudios en tercero de BUP y trabajó un tiempo con su padre, en un taller en el barrio de San Juan, antes de dedicarse a la música.

Pionero en el crowdfunding

Robe fue siempre pionero y así sucedió con su primer disco. Utilizó el crowdfunding para poder costearse su primera maqueta: "Vendí los discos por adelantado. La gente los compró y pude hacer una maqueta, que fui repartiendo hasta que a una discográfica le gustó... Y ahí empezó todo". Repartió papeletas, vales por una copia del disco cuando lo editara y tal era ya su éxito en Plasencia que lo consiguió.

Aunque el primer grupo que fundó se llamaba Dosis Letal, donde tocaba la guitarra, pero no cantaba, la maqueta llegó con Extremoduro y su álbum Rock transgresivo, en 1987, que reeditó dos años más tarde, con 27 años.

Llegaron después otros 12 discos, un éxito que traspasó fronteras, corazones y almas y corazones por sus letras, lenguaje directo y sin pelos en la lengua. So payaso, Ama, ama, ama y ensancha el alma o La vereda de la puerta de atrás son ya un himno.

Robe en solitario

Pero Robe siempre quería ir más allá y decidió iniciar un nuevo rumbo en solitario. "Si tú no te sorprendes a ti mismo, no puedes sorprender a los demás y las ganas de hacerlo, las ganas, hay que cuidarlas mucho", decía en 2017.

Ya como Robe y, rodeado de músicos extremeños, creó otros cinco discos, el último, editado en 2023, Se nos lleva el aire. Así, siempre llevó consigo a Extremadura y a Plasencia a la que había continuado volviendo a lo largo de su vida, a caballo entre su ciudad natal y el País Vasco.

"Vivo a medias entre Bilbao y Plasencia. Estoy en Bilbao en invierno y en Plasencia en verano porque soy como un arraclán", decía jocoso. De hecho, una de sus aficiones era montar en bicicleta, además de la lectura y el cine. Tanto es así que se matriculó en la universidad a distancia para estudiar Lengua y Literatura, una formación que se puede ver fácilmente en las letras de sus canciones.

Luces y sombras en Plasencia

El capítulo más oscuro de la relación de Robe con Plasencia llegó en el año 2000, cuando el entonces alcalde del PP José Luis Díaz, incluyó a Extremoduro entre una lista de grupos vetados para actuar en la ciudad. "No nos parecía adecuado potenciar, desde el punto de vista social y educacional, este concierto de rock duro", dijo entonces Díaz.

Como respuesta, Robe le escribió una carta demoledora:

Carta que Robe Iniesta escribió a José Luis Díaz, en el año 2000. / Blog Extremoduro en Plasencia

Conciertos y reconocimientos

En 2017, El ayuntamiento dio la vuelta a la tortilla ya con Fernando Pizarro como alcalde y contrató a Robe para un concierto en la plaza de toros. Curiosamente, en el equipo de gobierno se encontraba el hijo del exalcalde, Luis Domingo Díaz, como concejal de Juventud.

Comenzó entonces una relación cada vez mayor entre el ayuntamiento y el artista, con la cesión del teatro Alkázar para ensayar, pero también del palacio de congresos, propiedad de la Junta de Extremadura, y que consideraba "mi palacio".

En octubre del 2021, Robe abrió los conciertos pospandemia en el palacio, con dos actuaciones con lleno absoluto y, en julio del 2022, estrenó el videoclip de su single 'Ininteligible', rodado en Plasencia y donde salía el palacio en llamas.

Además del homenaje que sus músicos han anunciado próximamente en Plasencia, el ayuntamiento culminará el expediente para nombrarle hijo predilecto de Plasencia y pondrá su nombre al espacio joven de San Juan.

Además, ha encargado al muralista Brea que plasme algunas letras de las canciones que escribió Manolillo Chinato y que Robe utilizó en algunas canciones, en la plaza puerto de Béjar.

Agroturismo y Sorapán

Iniesta quería a su ciudad. Por eso, también tenía en trámites un complejo de agroturismo en Santa Bárbara. Además, su faceta solidaria se hizo también visible con la fundación Sorapán de Rieros, a la que cedió su imagen para libretas con su firma estampada.

Preguntado en 2017 si había pensado alguna vez en el momento de retirarse, estas fueron sus palabras: "Retirarme, no lo sé. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, no renuncio a escribir otro libro, pero aún no me ha llegado la chispa de una idea que te haga creértelo, porque lo de escribir lleva muchísimo tiempo y tienes que hacerlo con muchas ganas. No creo que vaya a renunciar a nada, veré lo que me apetece en cada momento, ahora sin planificar". DEP