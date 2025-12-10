La venta de lotería se dispara en Plasencia por el tirón de premios de los últimos años

No hay Navidad en la que alguna administración de loterías de Plasencia no dé alguno de los premios del sorteo. La demostración de que toca ha hecho que, este año, cuando quedan doce días para el sorteo, las ventas de décimos se hayan disparado y la previsión es que continúe así hasta el último día.

Antonio Merino explica desde la administración de loterías Margarita de la calle del Sol que ya ha constatado un incremento en las ventas de un 15% y, dadas las dos semanas que quedan, prevé que alcanzará el 18% o 20%.

Clientes nuevos

En números, esta Navidad calcula que llegará en torno a 1,6 millones de euros de venta y, sobre todo, ha detectado "mucho cliente nuevo. Me ha sorprendido mucho porque ha venido más turismo y, desde finales de verano, ya hemos vendido mucho, además de a los clientes habituales y a unos 240 clientes externos que tenemos".

No duda de que los premios de años anteriores tienen tirón, pero también los "más de 30 años de experiencia" que suman.

Como ejemplo, las 198 series del número de la casa se han vendido íntegramente este año "a primeros de octubre".

Los números más demandados

En su caso, también destaca el aumento de la venta a través de su página web, donde las ventas han subido "un 8%" por la facilidad que supone, sobre todo, para el comprador de fuera de la ciudad, que incluso deja los décimos en depósito.

Otras administraciones consultadas, que han dado premios en años anteriores, también han confirmado el aumento de venta de décimos de Navidad y también las terminaciones más demandadas, el 13, 5, 7, 15, 17 o la del año que termina, 25.

La administración de la avenida de La Salle es una de las que suele dar premios en Navidad, mientras que la situada en la calle Tornavacas, en el Rosal de Ayala, lleva ya varios premios del Niño.

Entrega del cheque por el décimo solidario de la AOEx en Plasencia. / Cedida

Décimo solidario de AOEx

Por su parte, La Cereza de oro también ha notado el aumento de ventas y pone de ejemplo que el décimo solidario que vende para la Asociación Oncológica Extremeña "se agotó coincidiendo con la marcha rosa", en el mes de octubre.

Han sido 1.980 décimos los que se han vendido, lo que ha supuesto una recaudación de 3.960 euros para el colectivo. La administración ya ha entregado el cheque a la delegación local de la AOEx.