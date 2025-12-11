El Hormiguero, La Revuelta, Leiva... Todos encumbran a Robe

El mundo de la música, y no solo de esta disciplina artística, sigue llorando la muerte de Robe, tanto dentro como fuera de su Plasencia natal. Compañeros como Manuel Carrasco, Pablo López o Leiva, con el que había colaborado recientemente y programas de televisión de máxima audiencia como El Hormiguero y La Revuelta han lamentado la marcha del placentino con múltiples elogios por su personalidad y su música.

En El Hormiguero, el cantante Manuel Carrasco quiso abrir el programa interpretando a la guitarra una canción de Robe, Si te vas. En su opinión, este miércoles, había "una nube negra encima de todo el que es músico". Además, le ha definido como "uno de los mayores artistas en este país de todos los tiempos".

Pablo Motos

Carrasco no ha dudado en señalar que el artista placentino "ha tenido la libertad de escribir, de estar en el mundo. Se nos ha ido una leyenda", ha subrayado.

Por su parte, el presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, ha dicho de él que era "un tío fuera de todo, que no era de nadie, superior, especial y esta mañana estaba llorando todo el mundo".

Broncano y Leiva

En RTVE, David Broncano, al frente del programa La Revuelta, ha confesado que, al enterarse de la muerte de Robe, ha estado "tres horas en la cama escuchando sus canciones". También le ha definido como "uno de los artistas más grandes que ha dado España en la Historia".

Para Leiva, que contó con la colaboración de Robe para una canción de su último disco, titulada Caída libre, "se ha ido el más grande y duele, duele mucho".

Ya cuando formaba parte del grupo Pereza, versionó alguna de sus canciones y a través de sus redes ha lanzado el mensaje en el que todos han coincidido: "Descansa en paz maestro. Gracias por TANTO!!"