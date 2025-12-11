Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VacunaciónRobe IniestaCableadoElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sinfín de elogios tras su muerte

El Hormiguero, La Revuelta, Leiva... Todos encumbran a Robe

Pablo Motos y Manuel Carrasco hablan del músico de Plasencia como una persona "especial" y "uno de los mayores artistas en este país de todos los tiempos"

David Broncano lo secunda y Leiva, que colaboró con él, afirma: "Se ha ido el más grande"

Robe, con Leiva, que ha elogiado al músico de Plasencia.

Robe, con Leiva, que ha elogiado al músico de Plasencia. / EL PERIÓDICO

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El mundo de la música, y no solo de esta disciplina artística, sigue llorando la muerte de Robe, tanto dentro como fuera de su Plasencia natal. Compañeros como Manuel Carrasco, Pablo López o Leiva, con el que había colaborado recientemente y programas de televisión de máxima audiencia como El Hormiguero y La Revuelta han lamentado la marcha del placentino con múltiples elogios por su personalidad y su música.

En El Hormiguero, el cantante Manuel Carrasco quiso abrir el programa interpretando a la guitarra una canción de Robe, Si te vas. En su opinión, este miércoles, había "una nube negra encima de todo el que es músico". Además, le ha definido como "uno de los mayores artistas en este país de todos los tiempos".

Pablo Motos

Carrasco no ha dudado en señalar que el artista placentino "ha tenido la libertad de escribir, de estar en el mundo. Se nos ha ido una leyenda", ha subrayado.

Por su parte, el presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, ha dicho de él que era "un tío fuera de todo, que no era de nadie, superior, especial y esta mañana estaba llorando todo el mundo".

Broncano y Leiva

En RTVE, David Broncano, al frente del programa La Revuelta, ha confesado que, al enterarse de la muerte de Robe, ha estado "tres horas en la cama escuchando sus canciones". También le ha definido como "uno de los artistas más grandes que ha dado España en la Historia".

Para Leiva, que contó con la colaboración de Robe para una canción de su último disco, titulada Caída libre, "se ha ido el más grande y duele, duele mucho".

Noticias relacionadas y más

Ya cuando formaba parte del grupo Pereza, versionó alguna de sus canciones y a través de sus redes ha lanzado el mensaje en el que todos han coincidido: "Descansa en paz maestro. Gracias por TANTO!!"

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Casuca y La Parrilla: la guía Repsol concede 'Soletes' a dos familias hosteleras de Plasencia
  2. Adjudicado el restaurante de La Isla de Plasencia, tras cinco meses de trámites
  3. Robe y Plasencia: de nacer en casa a tocar en la tuna y vender 'vales' para sacar su primer disco
  4. Marco pone luz a la Navidad en Plasencia, en una plaza Mayor abarrotada
  5. Pedro Sánchez 'conquista' Plasencia cual Julio César e impulsa al PSOE para recuperar la Junta
  6. El centro de emergencia de Plasencia saca de la calle en un mes a 14 personas: 'Dormía en un remolque y se pasa frío
  7. Los colectivos de personas con discapacidad de Plasencia 'plantan' al ayuntamiento
  8. Roban formas consagradas de la capilla del hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Los San Fulgencio 2026 de Plasencia: de un premio nacional de diseño a un cocinero con estrella Michelín y los "héroes" de los incendios del verano

Los San Fulgencio 2026 de Plasencia: de un premio nacional de diseño a un cocinero con estrella Michelín y los "héroes" de los incendios del verano

El Hormiguero, La Revuelta, Leiva... Todos encumbran a Robe

El Hormiguero, La Revuelta, Leiva... Todos encumbran a Robe

Robe y Plasencia: de nacer en casa a tocar en la tuna y vender 'vales' para sacar su primer disco

Robe y Plasencia: de nacer en casa a tocar en la tuna y vender 'vales' para sacar su primer disco

Plasencia podría acoger en los próximos días un acto de despedida a Robe

Plasencia podría acoger en los próximos días un acto de despedida a Robe

El Palacio de Congresos de Plasencia llevará el nombre de Robe Iniesta en homenaje al artista extremeño

El Palacio de Congresos de Plasencia llevará el nombre de Robe Iniesta en homenaje al artista extremeño

Placentinos y foráneos se despiden de Robe: "Era como un padre, un maestro y a todos los extremeños nos ha dado alas"

Placentinos y foráneos se despiden de Robe: "Era como un padre, un maestro y a todos los extremeños nos ha dado alas"

Plasencia creará un gran centro de artes dedicado a Robe Iniesta

Plasencia creará un gran centro de artes dedicado a Robe Iniesta

El mundo de la música y la cultura llora la muerte de Robe Iniesta: "Hoy despedimos al último gran filósofo"

Tracking Pixel Contents