Adiós al músico fallecido
Plasencia podría acoger en los próximos días un acto de despedida a Robe
Anunciado por su equipo, Pizarro ha señalado que está "sobre la mesa", pero será la familia la que tomará la decisión y decidirá la ubicación y horario
Cientos de personas están pasando por el zaguán del salón de plenos del ayuntamiento para firmar en el libro de condolencias
"En los próximos días, daremos la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia, del homenaje donde todos juntos podremos despedir a Robe". Así anunciaba este miércoles el departamento de comunicación de El Dromedario Récords la organización de un acto público para dar el último adiós al músico placentino, fallecido a los 63 años en Bilbao.
Según fuentes cercanas a la familia, la intención de esta era realizar un acto privado para incinerar al cantante y, después, viajar hasta Plasencia con sus cenizas, la ciudad en la que nació y donde residen también familiares.
Sobre la mesa
Este jueves, preguntado por ese acto de homenaje, el alcalde, Fernando Pizarro, ha señalado que "está sobre la mesa" y el ayuntamiento ha transmitido a la familia de Robe y a sus colaboradores que contará con "toda la ayuda del ayuntamiento en cualquier cuestión".
El gobierno local no ha querido ir más allá de la organización institucional del duelo, con los tres días de luto oficial, las banderas a media asta y la instalación de un libro de condolencias en el zaguán del salón de plenos municipal. Por eso, Pizarro ha explicado que, cuando se tome la decisión "será la familia la que lo transmita, el lugar, la hora y el protocolo".
Cientos de despedidas
De momento, ha destacado el "éxito" del libro de condolencias, con colas que han comenzado este miércoles, sobre todo por la tarde, y que continúan este jueves. Cientos de placentinos y personas llegadas de otros municipios, e incluso comunidades, se están trasladando a la ciudad para decirle adiós a Robe y plasmar sus sentimientos en un libro que, después, se entregará a la familia.
Este espacio municipal se mantendrá abierto de cinco a siete de la tarde de este jueves y de diez a dos, este viernes.
Mural de Brea y Robe
En cuanto a sucesivos homenajes, el alcalde ha resaltado que todavía está pendiente el gran mural que estaban preparando a la par Robe Iniesta y el muralista también placentino Jesús Mateos Brea, con letras de Manolillo Chinato, que utilizó el artista en algunas de sus canciones.
"Todo lo ha preparado Brea en consenso con el artista. Lo han diseñado de forma conjunta y eso es algo extraordinario, que algo surja del alma de dos artistas. Ahora, esa colaboración se ha truncado y Brea se siente como huérfano. Tendrá que continuar en solitario para culminar el proyecto, que nos presentará después".
Pizarro calcula que el muralista podría comenzar a trabajar en su ubicación, la plaza Puerto de Béjar, "cuando comience el buen tiempo, al inicio de la primavera".
El palacio de congresos
Respecto a la decisión de la Junta de Extremadura de ponerle su nombre al palacio de congresos, donde Robe ensayó una de sus giras, plasmó en un vídeo musical y dio varios conciertos, el regidor considera que es "una idea extraordinaria" porque ya hace años cuando se hizo una encuesta pública para elegir nombre "el favorito era Roberto Iniesta".
Según Pizarro, la Junta lo consultó con su familia y, cuando obtuvo el visto bueno, hizo pública la decisión. "El palacio de congresos está ligado a su vida y obra, así que es un extraordinario homenaje, una forma de agradecimiento de su ciudad natal".
- La Casuca y La Parrilla: la guía Repsol concede 'Soletes' a dos familias hosteleras de Plasencia
- Adjudicado el restaurante de La Isla de Plasencia, tras cinco meses de trámites
- Robe y Plasencia: de nacer en casa a tocar en la tuna y vender 'vales' para sacar su primer disco
- Marco pone luz a la Navidad en Plasencia, en una plaza Mayor abarrotada
- Pedro Sánchez 'conquista' Plasencia cual Julio César e impulsa al PSOE para recuperar la Junta
- El centro de emergencia de Plasencia saca de la calle en un mes a 14 personas: 'Dormía en un remolque y se pasa frío
- Los colectivos de personas con discapacidad de Plasencia 'plantan' al ayuntamiento
- Roban formas consagradas de la capilla del hospital Virgen del Puerto de Plasencia