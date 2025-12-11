Plasencia podría acoger en los próximos días un acto de despedida a Robe

"En los próximos días, daremos la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia, del homenaje donde todos juntos podremos despedir a Robe". Así anunciaba este miércoles el departamento de comunicación de El Dromedario Récords la organización de un acto público para dar el último adiós al músico placentino, fallecido a los 63 años en Bilbao.

Según fuentes cercanas a la familia, la intención de esta era realizar un acto privado para incinerar al cantante y, después, viajar hasta Plasencia con sus cenizas, la ciudad en la que nació y donde residen también familiares.

Cola para escribir en el libro de condolencias de Robe en Plasencia, este jueves. / TONI GUDIEL

Sobre la mesa

Este jueves, preguntado por ese acto de homenaje, el alcalde, Fernando Pizarro, ha señalado que "está sobre la mesa" y el ayuntamiento ha transmitido a la familia de Robe y a sus colaboradores que contará con "toda la ayuda del ayuntamiento en cualquier cuestión".

La bandera de España de Plasencia, también a media asta por la muerte de Robe. / TONI GUDIEL

El gobierno local no ha querido ir más allá de la organización institucional del duelo, con los tres días de luto oficial, las banderas a media asta y la instalación de un libro de condolencias en el zaguán del salón de plenos municipal. Por eso, Pizarro ha explicado que, cuando se tome la decisión "será la familia la que lo transmita, el lugar, la hora y el protocolo".

Cientos de despedidas

De momento, ha destacado el "éxito" del libro de condolencias, con colas que han comenzado este miércoles, sobre todo por la tarde, y que continúan este jueves. Cientos de placentinos y personas llegadas de otros municipios, e incluso comunidades, se están trasladando a la ciudad para decirle adiós a Robe y plasmar sus sentimientos en un libro que, después, se entregará a la familia.

Raquel Rodríguez

Este espacio municipal se mantendrá abierto de cinco a siete de la tarde de este jueves y de diez a dos, este viernes.

Mural de Brea y Robe

En cuanto a sucesivos homenajes, el alcalde ha resaltado que todavía está pendiente el gran mural que estaban preparando a la par Robe Iniesta y el muralista también placentino Jesús Mateos Brea, con letras de Manolillo Chinato, que utilizó el artista en algunas de sus canciones.

"Todo lo ha preparado Brea en consenso con el artista. Lo han diseñado de forma conjunta y eso es algo extraordinario, que algo surja del alma de dos artistas. Ahora, esa colaboración se ha truncado y Brea se siente como huérfano. Tendrá que continuar en solitario para culminar el proyecto, que nos presentará después".

Espacio en Plasencia donde Brea pintará el gran mural dedicado a Robe Iniesta. / TONI GUDIEL

Pizarro calcula que el muralista podría comenzar a trabajar en su ubicación, la plaza Puerto de Béjar, "cuando comience el buen tiempo, al inicio de la primavera".

El palacio de congresos

Respecto a la decisión de la Junta de Extremadura de ponerle su nombre al palacio de congresos, donde Robe ensayó una de sus giras, plasmó en un vídeo musical y dio varios conciertos, el regidor considera que es "una idea extraordinaria" porque ya hace años cuando se hizo una encuesta pública para elegir nombre "el favorito era Roberto Iniesta".

Según Pizarro, la Junta lo consultó con su familia y, cuando obtuvo el visto bueno, hizo pública la decisión. "El palacio de congresos está ligado a su vida y obra, así que es un extraordinario homenaje, una forma de agradecimiento de su ciudad natal".