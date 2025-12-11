Infraestructuras estropeadas
La ruta de las averías en Plasencia: ascensor, rampa y semáforos sin funcionar en la principal travesía
El elevador anexo al centro de salud Luis de Toro lleva semanas fuera de servicio
Las lluvias han provocado el fallo de los semáforos de la puerta Talavera y se ha instalado una rotonda provisional
Este jueves, han confluido varias infraestructuras averiadas en Plasencia y, además, en la travesía principal de la ciudad, en el tramo que va desde la avenida de La Salle a la puerta Talavera.
En dirección sur, esta 'ruta' de averías comienza junto al centro de salud Luis de Toro, ya que el ascensor anexo al espacio, que utilizan muchos usuarios con movilidad reducida para acceder a las plantas superiores o a la propia avenida de La Salle, lleva sin funcionar en torno a un mes, según han denunciado los propios usuarios.
Escaleras
Se trata de una infraestructura municipal que ya se ha estropeado en ocasiones anteriores y ocasiona un perjuicio importante, ya que la opción, sin ascensor, es subir un tramo con numerosas y empinadas escaleras hasta la avenida de La Salle. El ayuntamiento no ha dado información sobre lo ocurrido o cuándo podrá estar solucionado.
Ya al final de esta calle, en la confluencia con la avenida Alfonso VIII, en las escaleras mecánicas había una de las rampas que este lunes no funcionaba y, en su acceso, se han colocado las vallas amarillas que los placentinos conocen bien por el elevado número de ocasiones en las que algún tramo de las escaleras se ha averiado.
Semáforos
Siguiendo la ruta, al terminar la avenida Alfonso VIII, la puerta Talavera ha vuelto a lucir hoy la rotonda a base de vallas que ya se ha instalado en dos ocasiones más al fallar todos los semáforos que confluyen en ese espacio.
El alcalde, Fernando Pizarro, ha explicado que, "cuando llueve mucho, hay un problema en algunos puntos concretos de luz" y, además, ha explicado que "la iluminación de Navidad también incide en las conexiones eléctricas".
Futura glorieta
De esta forma, mientras la empresa trata de solucionarlo, el ayuntamiento ha optado por instalar la rotonda provisional que, a juicio de Pizarro, "funciona bien" y sirve de prueba para el proyecto de futura glorieta que tiene previsto el gobierno local cuando el Estado ejecute la obra de reforma de la avenida del Valle y Calvo Sotelo y ceda la titularidad al ayuntamiento.
El gobierno local espera que todas estas infraestructuras vuelvan a funcionar al cien por cien lo antes posible.
