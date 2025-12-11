Los San Fulgencio 2026 de Plasencia: de un premio nacional de diseño a un cocinero con estrella Michelín y los "héroes" de los incendios del verano

Ya se conoce a los destinatarios de los premios más importantes de Plasencia. El 16 de enero de 2012, el equipo de gobierno del ayuntamiento, con Fernando Pizarro en su primera legislatura como alcalde con mayoría absoluta, decidió crear los premios San Fulgencio, que se han institucionalizado y tienen el objetivo de reconocer a placentinos "que hacen cosas extraordinarias".

El próximo 16 de enero, día del patrón de la ciudad, el centro cultural Las Claras volverá a acoger el acto de entrega de los galardones, un cuadro de pequeño tamaño pintado por el artista local Misterpiro y, este jueves, Pizarro ha anunciado los nombres de los elegidos.

Diseñador, chef, rector...

Serán nueve, cinco personas físicas y cuatro colectivos y sus méritos los han logrado en múltiples disciplinas, desde el diseño a la cocina con estrella Michelín, la educación, la rehabilitación, la atención a inmigrantes o la lucha contra el fuego en los incendios del pasado verano en la zona norte, los más devastadores que ha sufrido Extremadura.

A título personal, uno de los premios será para Rubén Mateos Brea, que este año ha recogido de manos de la Reina Letizia el Premio Nacional de Diseño 2025, en la modalidad de Diseño y Empresa. Lo ha logrado gracias a su labor como director creativo y jefe de diseño de la empresa Viccarbe, afincada en Valencia.

El alcalde de Plasencia ha anunciado los nueve premios San Fulgencio del próximo año. / TONI GUDIEL

Estrella Michelín

En Alicante reside y trabaja otro de los galardonados, el chef José Manuel López Iglesias, que en el 2021 logró una estrella Michelín para el restaurante Peix & Brases, en el que lleva trabajando quince años. Estudió en la escuela municipal de cocina.

Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña ha sido otro de los elegidos. Se trata de un empresario al que Pizarro ha calificado como una "pieza clave" en la declaración del Interés Turístico Nacional de la Semana Santa y la rehabilitación de la Casa de las Dos Torres.

Incendios del verano

El párroco Juan Luis García recibirá el galardón, sobre todo, por su "trabajo con los más vulnerables y los inmigrantes" desde la iglesia del Salvador y Abraham Duarte Muñoz por ser "nuestra personalidad académica de más alto rango" como rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles.

En el apartado de colectivos, destaca el premio compartido que recibirán quienes lograron apagar el fuego que comenzó en Jarilla el pasado verano y se extendió a varios municipios del Valle del Ambroz y el Jerte, la Unidad Militar de Emergencias del Estado, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta, Infoex y las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, Brif.

Atléticos, cultura y educación

También se ha ganado un San Fulgencio la Peña Atlética Placentina, nacida en 1970 de la mano de Sandalio Rodríguez y "la peña más antigua de Plasencia".

La Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio, la SedAP, merece el premio por su labor como difusora de "la cultura y el patrimonio", con actividades que "tienen lista de espera", mientras que al IES Valle del Jerte se lo concede el ayuntamiento por ser un "centro de referencia nacional" en sus ciclos de informática y, sobre todo, por su "centro de ciberseguridad, uno de los más importantes de España".

Antes de la entrega de premios, el ayuntamiento reunirá a los galardonados en una comida en la escuela de cocina "para que se conozcan" y, ya por la tarde, en torno a las siete, tendrá lugar la misa en honor al patrón, oficiada por el obispo, para a continuación, celebrar el acto público en Las Claras.