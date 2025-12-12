Colectivos gitanos recrearán este viernes en Plasencia su tradicional Zambombá Flamenca

La Navidad se va a hacer más presente aún este viernes por la tarde en Plasencia gracias a una iniciativa de varias asociaciones gitanas de Extremadura, la Zambombá Flamenca, que tendrá lugar en la plaza Mayor.

Será a las seis de la tarde cuando los miembros de estos colectivos acudirán a la plaza, provistas de zambombas y panderetas para cantar villancicos flamencos, representando así una de sus tradiciones más significativas.

Patrimonio flamenco

Según ha informado la Federación Extremeña de Asociaciones del Pueblo Gitano, Fapugex, con sede en Plasencia, el acto será abierto al público y su finalidad es la de mostrar y poner en valor el patrimonio flamenco gitano, además de fomentar la convivencia y reforzar el reconocimiento de una expresión cultural considerada parte del acervo histórico extremeño.

Las asociaciones participantes han destacado su intención de "preservar y revitalizar estas manifestaciones culturales, especialmente entre la juventud" y su objetivo es que la zambombá se mantenga como un acto anual, tanto en Plasencia como en el conjunto de la región.

El presidente de la Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano en Extremadura, Juan Vázquez. / TONI GUDIEL

La federación ha mostrado su agradecimiento a la Policía Local por autorizar la cita musical y su presidente, Juan Vázquez, a todos los que han apoyado al colectivo.

Logros de este año

Como logros de este año que termina, Fapugex ha destacado que sus programas han sido preseleccionados para recibir un reconocimiento en Bruselas, "participando en reuniones de trabajo como ejemplo de buenas prácticas europeas".

Esto "culmina un año difícil pero satisfactorio, coincidiendo con la conmemoración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España".