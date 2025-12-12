Homenaje y despedida
Plasencia crea un certamen joven de artes dedicado a Robe y amplía el horario para firmar en el libro de condolencias
La convocatoria artística saldrá en 2026 y busca promover a jóvenes creadores en el ámbito de la música, artes plásticas o escénicas
La gran afluencia de personas para despedirse del artista placentino ha llevado al ayuntamiento a mantenerlo abierto hasta la mañana de este sábado
Continúan las despedidas y reconocimientos al músico de Plasencia Robe Iniesta, fallecido este miércoles en Bilbao. Por un lado, como homenaje, el ayuntamiento de su ciudad natal ha anunciado la creación de un certamen de artes destinado a los jóvenes y, por otro, dado que no cesan las colas para decirle adiós en el libro de condolencias, el gobierno local ha decidido ampliar el horario para hacerlo.
En cuanto a esto, lo previsto inicialmente era que el zaguán del salón de plenos estuviera abierto hasta este viernes, a las dos de la tarde. Sin embargo, el ayuntamiento ha anunciado que también se podrá hacer este viernes, de cinco a ocho de la tarde y este sábado, de diez a dos.
Segundo libro y acto público
Son cientos los seguidores y personas que apreciaban a Robe y que han querido pasar a firmar en el libro de condolencias. Tanto es así que las páginas del primer libro se han agotado y el ayuntamiento ha tenido que poner un segundo libro en la mesa habilitada en el zaguán municipal, ante un cuadro con su imagen y la bandera de Plasencia.
Todo mientras sus seguidores, repartidos por toda España, esperan el anuncio de un acto público para despedirse del artista, que tal y como publicó su equipo al anunciar su fallecimiento, está previsto para los próximos días, siempre que la familia dé el visto bueno.
Se espera que los familiares regresen a Plasencia con sus cenizas, después de un acto íntimo para incinerarle en Bilbao, donde falleció a los 63 años.
Certamen de arte joven
Además de la despedida, son también muchos amigos, músicos y conocidos que estos días están dedicándole homenajes, sobre todo interpretando sus canciones.
Además, la Junta de Extremadura ya ha anunciado que pondrá su nombre al palacio de congresos que Robe consideraba su palacio y, este viernes, el concejal de Juventud del ayuntamiento, Alberto Belloso, ha anunciado la creación de un Certamen Joven de las Artes Roberto Iniesta.
Promoción del talento
Aunque todavía no está completamente definido, el edil ha explicado que la concejalía lleva "meses trabajando" en el proyecto, que supondrá "un antes y un después para la promoción del talento joven".
Tal y como Robe quería, y así lo dijo en su discurso cuando recogió la medalla de Extremadura, el ayuntamiento quiere reconocer y premiar a jóvenes que se dedican a la literatura, música, diseño gráfico, audiovisual o artes escénicas.
Nuevo centro de artes
Lo hará el próximo año, en una fecha aún por fijar, y habrá categorías para los jóvenes de 13 a 17 años y de 18 a 35. El objetivo es que el certamen se convierta en "un espacio de creación, libertad y expresión, como homenaje al legado de Robe, por su influencia e inspiración".
Además, se complementará con el nuevo centro de artes que ha anunciado el ayuntamiento y que ya había compartido personalmente con Robe. Para ello, el ayuntamiento prevé adquirir las antiguas instalaciones de Cetarsa, situadas en la avenida de España.
