Plasencia, obligada a cambiar una plaza de un plan de empleo al no encontrar a ningún ingeniero de obra pública desempleado en toda Extremadura

Ni en Plasencia, ni en la provincia de Cáceres, ni en toda Extremadura ha encontrado el Sexpe a un ingeniero de obra pública en las listas de desempleados. Esta circunstancia ha obligado al Ayuntamiento de Plasencia a tener que modificar una de las cuatro plazas del Programa de Colaboración Económica Municipal de Fomento del Empleo para la Práctica Profesional que había sacado.

El concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, ha explicado que la selección de los aspirantes se realiza de forma íntegra por el Sexpe que, en primer lugar, ha consultado los listados de demandantes en Plasencia para esa categoría, sin resultado.

Cambio por ingeniero forestal

"Se amplía esta oferta tanto en el ámbito provincial como en el ámbito regional y, para nuestra sorpresa, nos comunican que no existe ningún candidato disponible que cumpla los requisitos de dicha categoría", ha señalado Astasio.

Oficina del Sexpe en Plasencia, que no ha encontrado a ningún ingeniero de obra pública desempleado. / TONI GUDIEL

Por este motivo, la Concejalía ha decidido cambiar la plaza de ingeniero de obra pública por una de categoría similar, la de graduado en Ingeniería Forestal, que además, es una titulación universitaria que se imparte en Plasencia y "sí hay aspirantes que demandan trabajar en la ciudad, la provincia, o incluso la región".

Dado que las bases del programa permiten ajustar la oferta, es lo que el ayuntamiento ha hecho.

Tres plazas más

Además, ha sacado otras dos plazas de administrativo y una de auxiliar administrativo. Todas con el objetivo de "facilitar la inserción laboral de personas desempleadas, especialmente jóvenes titulados mediante contratos de práctica profesional de 12 meses de duración, a jornada completa, con unas retribuciones dignas y acordes a la formación exigida", ha indicado Astasio.

El programa, financiado en colaboración con la Junta de Extremadura, supone una inversión total de unos 150.000 euros, "destinados íntegramente a la creación de empleo cualificado. No estamos ante un gasto, sino ante una inversión en talento, en juventud y en la modernización de la administración, reforzando servicios públicos esenciales y ofreciendo oportunidades reales de futuro".

Más programas de empleo

A su vez, el concejal ha destacado que, con el cambio de la plaza para un graduado en Ingeniería Forestal, "seguimos fortaleciendo la propia estructura técnica municipal en un área con una alta demanda, como son la gestión de las zonas verdes, los parques, el arbolado urbano, los riesgos derivados de ese gran cambio climático y, por último, de la planificación ambiental".

Este plan con cuatro plazas se suma al que cuenta con otras 116, que ya se han incorporado a sus puestos de trabajo y al plan de empleo de formación a través de la escuela profesional, con alumnos que se incorporarán "en el primer mes del año 2026, en enero".