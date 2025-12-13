Plasencia se prepara para una masiva llegada de seguidores para despedir a Robe

Si todo el que esta semana ha llorado por Robe y le ha mostrado sus respetos a través de sus redes sociales acudiera este domingo a Plasencia, la ciudad se vería desbordada. Sea así o no, lo cierto es que se espera una masiva llegada de seguidores a la ciudad en la que nació el artista fallecidoel pasado miércoles a los 63 años para darle su último adiós en el homenaje organizado por su equipo y su familia.

Será en el palacio de congresos, donde ya se pueden ver vallas que delimitarán el recorrido de quienes acudan, e incluso se han instalado baños portátiles, por si la espera se alarga, como es de esperar.

Como dato, la mañana de su fallecimiento, la Policía Local recibió una llamada en la que fieles al cantante anunciaban el desplazamiento de autobuses desde Vigo para una improvisada quedada en Plasencia para despedirle.

Baños instalados cerca del palacio de congresos de Plasencia, donde tendrá lugar este domingo el homenaje a Robe. / TONI GUDIEL

Agradecimiento al público

La quedada será finalmente oficial, este domingo, como ha anunciado su discográfica en sus redes sociales, un acto que se prevé multitudinario por la previsible presencia de cientos de placentinos, comarcanos y personas procedentes de otras comunidades. Una paradoja, sin duda, para el que no era amigo de las grandes citas ni actos protocolarios.

Fuentes cercanas al artista han señalado que, precisamente por eso, la familia no era partidaria inicialmente de un acto tan masivo, pero el volumen de mensajes de apoyo y condolencias han llevado a organizarlo como forma de agradecimiento. "Gracias por vuestro cariño y apoyo estos días tan difíciles y tan tristes", señalaba el comunicado del equipo de Robe este miércoles.

Reguero de condolencias

De esta forma también, al no ser un día laboral, quienes no han podido trasladarse a Plasencia para firmar en el libro de condolencias habilitado por el ayuntamiento podrán quitarse esa espina en el acto público.

Firmas en los libros de condolencias habilitados para despedirse de Robe en Plasencia. / TONI GUDIEL

El gobierno local no ha podido dar un dato aproximado del número de personas que se han despedido del artista, no en un libro, porque no ha sido suficiente, sino en dos.

Protección Civil ha vigilado la cola para firmar en los libros de condolencias por Robe, en Plasencia. / TONI GUDIEL

De hecho, el ayuntamiento ha tenido que habilitar un día más, la tarde del viernes y la mañana de este sábado, para no dejar fuera a los cientos de seguidores que cada día han hecho cola para acercarse de alguna forma a su vecino, su ídolo, su amigo, su 'padre'.

Raquel Rodríguez

Canción al unísono

Por otro lado, a través de las redes sociales, se ha organizado otro homenaje, que consistirá en hacer sonar también este domingo, a las doce, su canción La vereda de la puerta de atrás, "en su teléfono, su coche, su equipo de sonido, a tope, en su casa, balcón, coche, se trata de que nos escuche hasta el propio Robe", apunta la convocatoria.

La ciudad de Robe

Para Plasencia, Robe ha supuesto, sobre todo, difusión y promoción porque una ciudad de unos 40.000 habitantes de Extremadura se ha dado a conocer en todo el país gracias al artista. "Plasencia, la ciudad de Robe", ha sido la coletilla para muchos. Con los años, el sentimiento también ha sido de orgullo, por el éxito de un paisano.

Así, estos días, han ido a despedirse de él al ayuntamiento antiguos vecinos y conocidos de la familia; compañeros de clase en el colegio de La Salle, donde tocaba la guitarra en la rondalla, y del instituto Gabriel y Galán, que dejó con 17 años para trabajar con su padre en su taller mecánico.

Alas y ganas encendidas

También han acudido algunos de los que compraron por adelantado ese primer disco que sacaría en 1987 gracias al apoyo de sus vecinos. Su título, Rock transgresivo, fue toda una declaración de intenciones.

Como decía una seguidora tras escribir en el libro, Robe fue también quien dio "alas" a los placentinos y extremeños y les hizo soñar con que podría existir una libertad real, una "verdad", además de impulsarles a "tener siempre las ganas encendidas".

Esa libertad y las letras a menudo soeces, obscenas y sin pelos en la lengua provocaron que, allá por el año 2000, el ayuntamiento incluyera al grupo con el que logró el éxito, Extremoduro, en una 'lista negra' de bandas 'non gratas' en Plasencia.

Vallas, a las puertas del palacio de congresos de Plasencia, donde será el homenaje a Robe, este domingo. / TONI GUDIEL

Época de censura

Robe se revolvió contra esa censura previa y respondió con una carta, una oda al respeto por la creación artística que terminó con una poesía de Miguel Hernández.

Los tiempos cambiaron, el éxito de Extremoduro creció, se afianzó y alcanzó cotas estratosféricas, hasta que llegó un momento en que Robe emprendió el camino en solitario para seguir haciendo lo que le daba la gana y creando magia con cada disco, como el genio que todos consideraban que era.

Colaboración con el ayuntamiento

Finalmente, la relación con el ayuntamiento se enderezó, hasta el punto de que, con Fernando Pizarro y su concejal de Urbanismo, fiel seguidor de Robe, todo fueron facilidades y colaboración, proyectos mutuos que cristalizaron al ponerle su nombre a un vial, preparar un mural de homenaje e iniciar el expediente para declararle hijo predilecto de la ciudad.

Ahora, además, el palacio de congresos de la Junta llevará también su nombre y Plasencia creará un centro de artes y un certamen para promover y facilitar el talento joven, como Robe quería.

Plasencia siempre fue Robe y Robe siempre fue Plasencia, donde proyectó un complejo de agroturismo y a la que volvía cada verano de Bilbao y que recorría en bicicleta. La que le llora y la que le acogerá, de nuevo, este domingo para decirle hasta siempre.