La subvención para la piscina de verano de Plasencia, comprometida por el retraso de la obra.

La piscina de verano de Plasencia pasó por importantes obras entre finales del 2022 y el 2023. Se trataba de la segunda fase, con un presupuesto de un millón de euros con IVA y 400.000 los aportó la Diputación Provincial de Cáceres a través de una subvención nominativa. Sin embargo, el retraso que sufrieron los trabajos ha comprometido esta ayuda.

El PSOE de Plasencia ha sacado a la luz el inicio de un procedimiento de devolución de la subvención por parte de la Diputación, fechado el pasado mes de junio, por el que la administración provincial reclamaba el reintegro de 459.890,53 euros, el total de la subvención más intereses.

No pidió una prórroga

Según explicaba en su escrito, el ayuntamiento tenía hasta el 31 de marzo del 2023 para justificar la obra y no lo hizo dentro de este plazo porque no había terminado. El problema es que no solicitó la prórroga a la Diputación, aunque sí se la concedió a la empresa adjudicataria, hasta el 31 de mayo de ese año.

Cabe señalar que el ayuntamiento adjudicó después la renovación del césped, con lo que la instalación estival no abrió sus puertas ese año hasta mediados del mes de julio.

El PSOE exige responsabilidades

Para el PSOE, esto supone una "nueva negligencia" del gobierno de Fernando Pizarro y una "falta de control y fiscalización". Hablan también los socialistas de "inacción" y "mala gestión" del gobierno popular placentino por la reclamación de intereses, ya fijados en el mes de junio.

Obras en la piscina de verano de Plasencia, que contaron con una subvención de la Diputación. / TONI GUDIEL

Por todo, han exigido que se depuren responsabilidades; se expliquen públicamente los detalles y se refuercen los mecanismos de fiscalización y control administrativo.

La edil de Deportes responde

Ante esta denuncia, la concejala de Deportes, Isa Blanco, ha replicado que "el PSOE de Plasencia juega al alarmismo, con información tergiversada e incompleta". Además, ha subrayado que "esa obra está ejecutada al cien por cien y ha sido debidamente justificada hasta el último mes", aunque fuera del plazo previsto.

Por otro lado, la edil ha señalado que la obra se retrasó "por cuestiones que tienen que ver con los tiempos de la licitación, que la primera vez quedó desierta, y por las intensas lluvias que nos sobrevinieron en esos meses de trabajo, algo que son cuestiones habituales que suceden en todas las administraciones".

Colaboración con la Diputación

Además, ha apuntado que, según los técnicos de la Diputación, "superar el plazo de ejecución puede conllevar la pérdida total de la subvención, mientras que los técnicos municipales, avalados por sentencias del Tribunal Supremo, argumentan que no". Así, Blanco ha afirmado: "La pregunta que hay que hacerse es qué intereses defienden los socialistas de Plasencia, los de la Diputación de Cáceres o los de todos los placentinos y placentinas".

En todo caso, el ayuntamiento ha indicado que trabaja de forma consensuada y en colaboración con la Diputación para solucionar lo ocurrido, de forma que las arcas municipales no se vean finalmente afectadas.