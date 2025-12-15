Aviso a conductores: parte de la calle Trujillo de Plasencia estará cortada este lunes y martes

El Ayuntamiento de Plasencia ha lanzado un aviso a los conductores de la ciudad y foráneos. Este lunes y martes, parte de la calle Trujillo, una de las vías de salida de la plaza Mayor, estará cortada al tráfico de vehículos durante unas horas.

En concreto, el tramo que permanecerá cortado será el que va desde la plaza Mayor hasta la calle Blanca y, el horario en el que no se podrá circular se ha establecido entre las 11.15 horas y las cuatro de la tarde.

El ayuntamiento ha explicado que el motivo del corte serán obras en el suministro eléctrico.

Cartel de aviso del corte de circulación en la calle Trujillo. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Cámaras sin funcionar

De este modo, las vías de salida en esas horas, desde la plaza Mayor, serán la calle Pedro Isidro y la calle del Sol, en los horarios permitidos por la normativa de acceso al centro.

Aunque las cámaras de control del tráfico en los accesos todavía no funcionan porque el ayuntamiento no ha adjudicado su instalación y gestión. La causa es que la licitación pública que sacó en el mes de julio, para la instalación de doce cámaras y cinco bolardos, quedó desierta y no ha vuelto a licitarse.

Licitación desierta

En concreto, salieron tres lotes, uno para sistemas de control de accesos (incluidos bolardos, cámara de lectura de matrículas y obra civil necesaria); otro para sistemas de videovigilancia (incluidas cámaras de videovigilancia y obra civil necesaria) y un tercero para sistemas de gestión (incluye software de gestión del control de accesos, gestión del control de videovigilancia y Plataforma de Gestión Integral de la Policía Local).

Todo el sistema salió a licitación por 149.149,83 euros, que financiaría la Unión Europea. El 30 de julio terminó el plazo para presentar ofertas, sin embargo, como señaló el concejal David Dóniga, no se presentó ninguna para el sistema de instalación de bolardos, ni para el de cámaras.

Valoración económica

Una sí optó a la adjudicación de los sistemas de gestión, pero lo hizo con una oferta que se encontraba "incursa en presunción de anormalidad", por lo que debía justificar su baja.

El edil dijo entonces que se volvería a valorar económicamente la oferta para licitarla de nuevo, pero todavía no se ha realizado ese trámite.