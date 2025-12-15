Évole, Broncano y hasta 45.000 personas dijeron adiós a Robe en Plasencia

El día después del acto oficial de despedida al placentino Robe Iniesta en su casa, Plasencia, y en su palacio, el de congresos, que además lleva ya su nombre, tras su fallecimiento el pasado día 10, deja datos que demuestran que este domingo ha sido un día histórico. Hasta 45.000 personas, según los datos consensuados por Policía Local y Nacional, han acudido a dar su último adiós al cantante, entre ellos, periodistas tan reconocidos como Jordi Évole, David Broncano y Carlos del Amor.

No fueron los únicos porque también acudieron músicos de renombre, pero estos lo hicieron en la más estricta intimidad, acompañando a la familia, mientras que a Évole, Broncano y Del Amor se les pudo ver en el auditorio del palacio, donde se montó el 'altar' para Robe con sus cenizas, su guitarra, imágenes de conciertos o vídeos musicales y sus músicos, 'Los Robe'. Tampoco faltó Manolillo Chinato.

Felicitación por la coordinación

El intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, ha transmitido este lunes el agradecimiento y felicitación del equipo del artista a "los actores que han participado en la organización del dispositivo", entre ellos, los cuerpos de seguridad, voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, 112 y la dirección del palacio de congresos.

Por su parte, Quijada ha dado las gracias a la organización por su "buen hacer" y ha destacado el "respeto" de todos los participantes, tanto organizativos como de los seguidores que durante el día esperaron incluso horas de una cola de varios kilómetros para acceder al recinto, firmar en alguno de los libros de condolencias habilitados y despedirse así de Robe.

Raquel Rodríguez Muñoz

Nadie se quedó fuera

El intendente ha querido aclarar que, finalmente, "nadie se quedó fuera del palacio de congresos". Así, ha apuntado que, aunque unos veinte minutos antes de las diez de la noche, hora en la que estaba previsto el cierre del acto, la discográfica anunció el cierre de la cola, después, dado que "había más de 1.000 o 2.000 personas en la calle, de noche, con frío y habiendo hecho el sacrificio de venir a Plasencia", rectificó su decisión y permitió que todo el que estaba esperando pudiera entrar.

De esta forma, el acto se alargó hasta las doce de la noche, con lo que fueron 14 horas de despedida ininterrumpida, dos más de las previstas en un principio.

Constantes homenajes

Aun así, Quijada no ha dudado de que "fue un éxito y todo el mundo se ha llevado una impresión muy positiva. No sabíamos cómo se iba a desarrollar el acto, si iban a llegar autobuses..." Pero finalmente, los asistentes acudieron en sus vehículos y Policía Local y Protección Civil se encargaron de controlar el aparcamiento, habilitando además el del recinto ferial para ello.

No hubo, por lo tanto, incidencias en una jornada que quedará para la historia, que ha dejado bien clara la estratosférica influencia de Robe en muchas personas y en todo el país porque los homenajes, ya sea en medios de comunicación, por parte de personalidades de todos los ámbitos, e incluso en los campos de fútbol, se han seguido sucediendo.