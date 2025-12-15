Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tradición navideña y homenaje

El grupo de montaña de Plasencia ‘toca’ el cielo con Robe en la puesta de su belén

Miembros del GPM ascienden al pico Covacha, a 2.395 metros, con una pancarta en honor al músico y un nacimiento

GPM

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

¡Desde el cielo de Extremadura alzamos la voz tan fuerte que notamos el retumbar de tus montañas! Gracias por tanto, gracias por todo Robe. ¡Hasta siempre, siempre, siempre! Así reza la pancarta que el Grupo Placentino de Montaña ha llevado consigo y colocado este domingo en el segundo pico más alto de Extremadura.

Se trata de una tradición navideña, la puesta del belén en el pico Covacha, a 2.395 metros de altura, que este año ha estado cargada de simbolismo y recuerdo al músico de Plasencia fallecido el pasado día 10.

Coronan el pico Covacha

El Grupo Placentino de Montaña nació en 1972 y pocas veces en estos más de cuarenta años no ha puesto su belén en la Covacha, “hasta con las condiciones más duras de tiempo atmosférico”. Este año, no iba a ser menos, sobre todo porque con ellos llevaban un mensaje para que, de esta forma, Robe también tocara el cielo con ellos.

El grupo de montaña ‘toca’ el cielo con Robe en la puesta de su belén / GPM

Ya el sábado por la noche, subieron al refugio de las Angosturas para pernoctar. Eran una docena y, a la mañana siguiente, cinco de ellos ascendieron los casi 2.400 metros del pico Covacha, el segundo de mayor altura de la región, situado en el término municipal de Losar de la Vera.

Despedida, brindis y canciones

Según explican, el primero es el pico Torreón, situado a 2.400 metros de altura, en el término de Tornavacas, pero la ruta y el pico Covacha son "más idílicos", de ahí que decidan cada año ascenderlo.

No obstante, no ha sido su único momento de recuerdo a Robe porque no dudaron en regresar de la montaña el propio domingo para poder estar en el palacio de congresos y despedirse así del cantante.

Una representación del grupo de montaña llegó a la cola a las nueve de la noche y, dos horas más tarde, pudo acceder al auditorio y mostrar sus respetos y despedirse del artista. Para terminar, algunos terminaron brindando y cantando, "como a Robe le hubiera gustado".

