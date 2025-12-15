Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en Miralvalle

Un incendio en una vivienda de Plasencia obliga a desalojar a todo el bloque debido a las llamas

Los vecinos se despertaron con explosiones de los cristales de una ventana

Había una pareja en la casa, que fue atendida por inhalación de humos

Incendio en una vivienda del barrio de Miralvalle de Plasencia

Incendio en una vivienda del barrio de Miralvalle de Plasencia

Begoña Domínguez

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Un buen susto se han llevado los vecinos de Miralvalle en Plasencia debido a un incendio en una vivienda, que obligó a desalojar a todo el bloque, situado en la calle San Fulgencio, una de las vías principales del barrio.

El suceso se produjo sobre las 4.20 horas de la madrugada del sábado al domingo, cuando en la vivienda, situada en el cuarto piso, la última planta del bloque, se encontraban un hombre y una mujer, que pudieron salir a la calle y fueron atendidos por los servicios sanitarios por inhalación de humos, pero no resultaron heridos ni tuvieron que ser trasladados al hospital, con lo que el incendio terminó solo con daños materiales.

Explosión de cristales

Vecinos consultados por este periódico han señalado que escucharon "ruido de explosiones, de cristales", al romperse varias ventanas. Al ver el fuego, unas vecinas llamaron a la Policía Local, que acudió a la zona y desalojó todo el bloque.

Estado exterior de la vivienda donde se ha producido el incendio en Plasencia.

Estado exterior de la vivienda donde se ha producido el incendio en Plasencia. / TONI GUDIEL

También salieron a la calle residentes de otros edificios, ante el miedo de que se produjeran más explosiones porque, "en el piso de abajo, los vecinos tienen bombonas de butano en el balcón".

Una vez llegaron los bomberos, apagaron las llamas y todos pudieron regresar a sus viviendas.

En una habitación

Según ha señalado la Diputación de Cáceres, que gestiona el parque de bomberos, el equipo de Plasencia contó con el apoyo de una dotación del parque de Coria. Cuando llegaron, el edificio ya estaba evacuado por la policía. El incendio se desarrolló, sobre todo, "en una habitación" y no se extendió por el interior, sino por la fachada, tras romper el cristal de la ventana, y parte del balcón.

Edificio de Plasencia que ha tenido que ser desalojado, tras el incendio en un cuarto piso.

Edificio de Plasencia que ha tenido que ser desalojado, tras el incendio en un cuarto piso. / TONI GUDIEL

Los bomberos colocaron "ventilación positiva para luego controlar el incendio".

Según los vecinos, la pareja que reside en la vivienda se ha marchado este lunes del edificio.

