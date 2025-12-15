Servicios Sociales de Plasencia y Policía Local colaboran con las personas sin hogar: "No son un problema"

Ni son un problema "policial", como ha subrayado el inspector de la Policía Local de Plasencia, José Antonio Quijada, ni social. El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Plasencia, David Calvo, ha sido tajante este lunes sobre el concepto que se tiene de las personas sin hogar: "Hay que quitar el estigma de que quienes duermen en la calle son un problema. No lo son, son circunstancias que muchas veces la gente no sabe gestionar o una opción de vida, pero hay que ver el trasfondo", ha señalado.

Precisamente, Calvo ha anunciado junto al intendente de la Policía Loca unas jornadas que tendrán lugar este miércoles, día 17, en la jefatura policial, ubicada en La Mazuela, dirigidas a profesionales y orientadas a que estos conozcan "hasta dónde pueden llegar" en la atención a las personas sin hogar para "reforzar su dignidad" y también informar sobre los recursos que existen en Plasencia y orientar sobre cómo actuar.

Visitas quincenales

Esta jornada es fruto de la colaboración que la Concejalía y el departamento de Servicios Sociales vienen manteniendo con la Policía Local desde hace un año y medio, con el objetivo de tejer una "red más sólida, cohesionada y comprometida con un trato digno y el acompañamiento permanente de estas personas, respetando su voluntad". Porque para Calvo, son "una prioridad" y, sobre todo, "dignificar a la persona".

Servicios Sociales y Policía Local colaboran por las personas sin hogar: "No son un problema" / TONI GUDIEL

De esta forma, Servicios Sociales y Policía Local están llevando a cabo visitas quincenales a las personas que duermen en la calle para "ver cómo se encuentran, si ha cambiado su situación o están en disposición de recibir ayuda".

Bajan casi a la mitad

Del mismo modo, el ayuntamiento trabaja en colaboración con el equipo de salud mental ubicado en el centro de especialidades Luis de Toro porque algunas personas sin hogar tienen problemas de salud mental y también con Cáritas Diocesana de Plasencia, de la que ha destacado el nuevo centro de emergencia, abierto el 1 de noviembre, como "un recurso que ofrece una solución habitacional, es imprescindible".

Precisamente, preguntado por los datos de personas que viven actualmente en la calle, Calvo ha explicado que, durante todo el año, han sido entre 20 y 21, pero con el centro de emergencia, con capacidad para seis personas, se han reducido a casi la mitad, entre 12 y 13 porque "algunas duermen en el centro y otras han estado un tiempo y luego han pasado al centro de acogida de Cáritas (CAT)".

Una de las habitaciones del centro de emergencia de Cáritas en Plasencia. / TONI GUDIEL

Mesas y testimonios

Respecto al programa de las jornadas, Calvo ha explicado que habrá tres mesas redondas, una de temática social, otra sanitaria y otra de seguridad, con expertos de Servicios Sociales, Cáritas, Proyecto Hombre, Salud Mental, Fiscalía, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. Además, participarán acogidos del programa Volver a ser de Cáritas.

Respecto al aspecto policial, Quijada ha señalado que, pese a la labor de coordinación, "a veces no sabemos cómo podemos ayudar", por eso, ha destacado la importancia de "reforzar la labor preventiva y de ayuda" con estas jornadas, ya que además, en la sociedad, "se sigue criminalizando la pobreza y la exclusión".