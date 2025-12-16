Hospital Virgen del Puerto
Cirujanos de Plasencia estrenan una nueva técnica en intervenciones, de la mano de una experta
Se trata de la endoscopia intraoperatoria, que permite localizar con precisión lesiones que requieren operación
El hospital Virgen del Puerto de Plasencia ha estrenado una nueva técnica gracias al servicio de Cirugía General y Digestiva, que se ha formado durante una semana con una cirujana asturiana, experta en la técnica.
Según ha explicado la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, se trata de Esther Barbón Reñís. Bajo su tutorización, los cirujanos del centro hospitalario placentino han realizado cinco intervenciones: dos cirugías de colon, una de hernia de hiato, una de obesidad mórbida y otra de estómago.
Tubo con cámara
La endoscopia intraoperatoria consiste en introducir un endoscopio (tubo flexible con cámara) directamente en el cuerpo durante una cirugía y la Consejería ha destacado que ofrece "importantes ventajas", ya que permite al cirujano ver el interior de un órgano en tiempo real; confirmar la ubicación exacta de lesiones; verificar la integridad de suturas y detectar complicaciones inmediatamente, lo que mejora la seguridad y precisión en cirugías digestivas, bariátricas (estómago y esófago) y otras.
Alta tecnología
A diferencia de la endoscopia convencional, se realiza en el quirófano para guiar o evaluar la intervención quirúrgica, lo que permite optimizar los resultados, reduciendo los riesgos.
Se trata, por tanto, de una herramienta de alta tecnología, que fusiona diagnóstico y cirugía para mejorar la precisión, seguridad y eficacia de los procedimientos quirúrgicos internos.
Hasta ahora, cuando era necesario emplear la técnica durante una intervención quirúrgica, no la hacían los propios cirujanos, sino que había que llamar a especialistas del aparato digestivo.
