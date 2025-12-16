El impacto económico del homenaje a Robe en Plasencia: alojamientos, bares y restaurantes llenos.

Se esperaba que el acto de despedida del domingo a Robe Iniesta, fallecido el día 10 a los 63 años, atrajera a multitud de seguidores al acto público organizado por su equipo y la familia en Plasencia, su ciudad natal, pero las previsiones se vieron desbordadas hasta llegar a las 45.000 personas, muchas procedentes de distintos puntos del país.

Algunas acudieron el propio domingo, pero otras optaron por aprovechar para alojarse en Plasencia durante el fin de semana. El resultado, un impacto económico que han notado, sobre todo, los alojamientos y la hostelería.

Alrededores de su palacio

Donde más se ha hecho evidente esta llegada masiva de aficionados a la música de Robe ha sido en los alrededores del palacio de congresos, donde se instaló su altar. En el auditorio, los instrumento de su banda, que tocaron en varias ocasiones en los momentos más emotivos de la jornada, y un rincón con sus cenizas, su fular amarillo, su guitarra, dibujos y flores.

Establecimientos como Metrópoli o La Tapería notaron especialmente el aumento de la clientela y no pararon de trabajar en toda la jornada. La hora del mediodía fue la de encargar comida porque muchas personas tuvieron que esperar colas de horas y no contaban con que tendrían que comer en la fila de acceso al palacio.

Hostelería

Pero también la zona centro se ha visto beneficiada por la afluencia de visitantes con motivo del homenaje. Desde La Pitarra del Gordo, Raúl Paniagua ha subrayado que, "desde el jueves (día siguiente a su muerte) ya había gente por aquí, pero el sábado y el domingo ha sido descomunal".

Emilio Valencia, propietario del bar y restaurante Español, lo corrobora y afirma que la presencia de seguidores de otras comunidades "se notó mucho en las comidas y las cenas".

También zonas como el rincón de San Esteban estuvieron a rebosar, ya que la llegada de foráneos se unió a las comidas y cenas de empresa por las fiestas navideñas. "Había mucha gente con camisetas y sudaderas de Robe y Extremoduro, está claro que sí afectó el día para bien en la hostelería", apunta Javier Izquierdo, de Alameda.

Tristeza de sus seguidores

En cuanto a los alojamientos, se han visto desbordados por la demanda. Desde Succo, con restaurante y apartamentos turísticos, David Llorente, señala que, a principios de semana, no tenía los apartamentos ocupados pero, a partir del miércoles, la situación cambió y "los he tenido llenos el viernes, sábado y domingo". De hecho, destaca que recibió una llamada el domingo por la noche preguntando por alojamiento. "No había en ningún sitio, ha tenido una repercusión tremenda".

Fotogalería | Colas kilométricas, lágrimas y sus músicos en directo para despedir a Robe en Plasencia /

En cuanto al restaurante, afirma también que, a comidas y cenas navideñas se ha sumado que "ha venido mucha gente de fuera, de todas parte de España" y otro aspecto que considera significativo es que "tenían un sentimiento de tristeza profundo".

Asociación de alojamientos

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alojamientos y Turismo de Plasencia, Altup, Teo Magdaleno, no duda de que la organización del homenaje en la ciudad de Robe "ha sido un acierto". Como ejemplo, ha señalado que el hotel Azar "estaba a medias y se llenó por completo y así en la mayor parte de los alojamientos".

En su caso particular, con un apartamento, "se alojaron chicas de Ciudad Real y hablé con personas de Málaga, Granada, Bilbao, Galicia... Sinceramente, no me imaginaba el tirón y el cariño que casi toda España le tenía a Robe Iniesta".

Infraestructuras con su nombre

Es lo mismo que les ha ocurrido a muchos placentinos. Además, no siempre fue profeta en su tierra, al formar parte Extremoduro de una lista de bandas vetadas por el ayuntamiento en el año 2000. Posteriormente, la relación se recondujo y el alcalde Fernando Pizarro y su equipo de gobierno le abrieron las puertas para colaborar en todo lo que necesitara y pidiera.

Fotogalería | El último adiós a Robe Iniesta / Raquel Rodríguez Muñoz

Ahora, la Junta ha dado su nombre al palacio de congresos y el ayuntamiento, a un vial que va desde El Berrocal hasta la antigua Matías Montero, donde vivió Robe con su familia.

Petición de un espacio de culto

Está en marcha también la declaración, ya póstuma, de hijo predilecto, un centro de artes y un mural con las letras de Manolillo Chinato -que cantó en su despedida- que integró en muchas de sus canciones.

Sin embargo, algunas voces piden ya un espacio propio dedicado a Robe, al que sus seguidores puedan acudir durante todo el año para recordarle, a modo de museo, con objetos personales, fotografías, vídeos... Aún no se sabe si se pondrá en marcha pero, lo que está claro es que los homenajes a Robe no han terminado.