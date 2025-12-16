La Navidad es una época de gastos y, dado que hay que hacer compras, la Asociación de Comerciantes Vera-Elena de Plasencia propone hacerlo en las tiendas de sus calles, para apoyar así al comercio de proximidad de la zona. Pero además, como aliciente, ha presentado una campaña que viene funcionando durante las últimas navidades, el sorteo de 2.000 euros en cheques entre sus clientes.

¿Cómo conseguirlos? El primer paso es realizar compras en los establecimientos adheridos, que son un total de 30, repartidos entre la avenida de la Vera, Santa Elena, parte de la avenida de La Salle y Pedro de Valencia. Todos tendrán en sus escaparates el cartel de la campaña.

50 cheques en juego

Según ha explicado el presidente de la asociación, José Luis Ventura, Tury, por cada compra, los clientes recibirán una papeleta para el sorteo, que tendrá lugar el 5 de enero y en la que solo tendrán que poner su nombre y número de teléfono y depositar en una urna.

Plasencia regala 2.000 euros en cheques por Navidad, a iniciativa del comercio de Vera-Elena. / TONI GUDIEL

Hasta ese día estará en activo la iniciativa, que culminará sorteando un total de 30 cheques de 50 euros y otros 20 cheques de 25 euros.

Facilidades para gastarlo

Ventura ha apuntado que los cheques van en "tacos de 25 y de un euro en un euro" para que los ganadores puedan repartir sus compras en las tiendas que consideren y dar facilidades para gastarlos.

Pero además de este sorteo de 2.000 euros, Vera-Elena contará con una ambientación especial durante todo el tiempo que dura la campaña, que abarca hasta el día de la cabalgata de Reyes.

Animación y Papá Noel

De esta forma, como acciones especiales, el lunes 22 de diciembre, de doce a dos, habrá animación con globoflexia y, un día más tarde, de 17.30 a 19.30 horas, recibirán la visita de Papá Noel.

Las actividades paralelas culminarán el sábado 3 de enero, con animación temática teatralizada de 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 19.30 de la mano del grupo Funámbulus.

Dinamización

Todo lo ha organizado la asociación para animar a los clientes a comprar. "Estamos muy agradecidos de que se acerquen al pequeño comercio de proximidad", ha subrayado Ventura. Por su parte, la concejala de Comercio del ayuntamiento, Belinda Martín, ha agradecido la implicación de la asociación, con actividades que "dinamizan el comercio local, que es donde debemos comprar".

La campaña está cofinanciada por la Unión Europea, a través del Ministerio de Hacienda y la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura y cuenta con la colaboración del ayuntamiento.