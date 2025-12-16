'Plazentia', el portal de la diócesis de Plasencia que engloba todos sus fondos documentales.

La diócesis de Plasencia ha estrenado Plazentia, un portal de consulta digital que aglutina los fondos documentales del archivo diocesano y la biblioteca de los Jesuitas.

La presentación de este nuevo portal ha tenido lugar este lunes, durante la conferencia del ciclo Lunes Investiga, y ha corrido a cargo del archivero diocesano, Gorka Díaz y la delegada de Patrimonio y coordinadora del ciclo, Mercedes Orantos.

Para usuarios e investigadores

Según ha destacado el Obispado, este portal facilitará el acceso a todos los investigadores y usuarios que quieran consultar los documentos y ejemplares que componen el patrimonio documental de la diócesis y es "reflejo de nuestra historia".

Aunque inicialmente aúna los fondos del archivo y las colecciones de la biblioteca, el objetivo es "incorporar nuevos archivos y bibliotecas, además del compromiso de seguir completando y enriqueciendo los fondos y colecciones ya disponibles".

Toni Gudiel

Nueva herramienta

En la actualidad, lo que se ha puesto a disposición de los usuarios son cerca de 43.000 descripciones de documentación con 8.600 descripciones de autoridades del Archivo Histórico Diocesano de Plasencia, junto con a 4.836 registros bibliográficos correspondientes a 6.367 ejemplares de la Biblioteca de los Jesuitas de Plasencia.

Nada más acceder al portal, la explicación inicial señala que se trata de una nueva herramienta para "todas las personas interesadas en conocer, tanto la historia de la diócesis, de sus poblaciones y pobladores a través de sus documentos, como la erudición de sus diocesanos reflejada en los ejemplares de sus bibliotecas".

Biblioteca de casi 5.000 volúmenes

Además, indica que recoge "los catálogos de los archivos y las bibliotecas de nuestra diócesis, que son la base desde donde creamos y recogemos las descripciones y catalogaciones, junto con sus digitalizaciones". Así, subraya que "permite acceder de forma conjunta a todos los recursos disponibles sobre cualquier tema de investigación o consulta, favoreciendo completar y resolver cualquier inquietud sobre nuestra historia y creencia. Es un ejemplo de lo que fuimos, somos y seremos en nuestra fe".

En el caso de la biblioteca de los Jesuitas, su colección está formada por 4.923 volúmenes que componen 6.366 obras y abarca desde incunables hasta obras de principios del siglo XX.