Salto turístico en Plasencia: La Junta ejecutará tres actuaciones, valoradas en casi un millón de euros

La Junta de Extremadura quiere darle un impulso al turismo en Plasencia dentro de la denominada Acción de Cohesión entre Destinos Extremadura, destino de Experiencias, cofinanciada con fondos europeos a través del Ministerio de Industria y Turismo. Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado un trámite que le permitirá asumir la ejecución de tres actuaciones, valoradas en casi un millón de euros.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una adenda modificativa a un convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Plasencia para la cesión de uso a la Junta de dos proyectos técnicos y una memoria, los de la consolidación del molino Tajabor, la segunda fase de impermeabilización del canal de La Isla y la iluminación de la muralla en la avenida Calvo Sotelo.

Molino Tajabor

Por un lado, el ayuntamiento cederá el proyecto básico y de ejecución de consolidación del Molino Tajabor, de la arquitecta placentina Raquel Málaga. La actuación está valorada en 500.000 euros.

Se da la circunstancia de que la obra salió a licitación en julio de 2023 por 321.000 euros y se adjudicó a una empresa placentina por 249.599 euros. Sin embargo, no pudo iniciar las obras debido a la imposibilidad de paso hacia el molino por los trabajos que se llevaron a cabo en el entorno del puente Trujillo.

Proyecto del molino Tajabor, de la arquitecta de Plasencia, Raquel Málaga. / RAQUEL RODRÍGUEZ

Precio al alza

Así, renunció a la ejecución de la obra y el ayuntamiento tuvo que devolverle la fianza que había depositado y, además, indemnizarla con 7.487,97 euros.

Entonces, el gobierno local optó también por revisar el precio de la licitación y, en junio de 2024, el propio alcalde desveló que se había decidido subirlo hasta el medio millón de euros.

Canal de La Isla

Por otro lado, el ayuntamiento cederá a la Junta el proyecto de ‘Impermeabilización y mejora del canal de baño de La Isla y sustitución de compuertas, fase II’ y, valorado en un total de 361.686 euros.

En este caso, este año se ha llevado a cabo la primera fase, con cambio de compuertas e impermeabilización en un tramo del canal, con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística y fondos europeos. El objetivo es que las mejoras permitan evitar las filtraciones y conseguir una calidad del agua excelente en todo momento, de forma que el espacio pueda optar a la bandera azul.

La primera fase del canal de baños de La Isla de Plasencia. / TONI GUDIEL

La muralla

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión de la memoria valorada del proyecto ‘Iluminación de la muralla, tramo avenida Calvo Sotelo’, valorado en 38.314 euros.

Este espacio se sumará a otros que ya cuentan con nueva iluminación y forman parte de una ruta lumínica financiada con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística y valorada en 214.170 euros. Forman parte de esta ruta Santo Domingo, San Nicolás, San Martín, puente Trujillo, puente San Lázaro, puente Nuevo, plaza del Salvador y los parques de La Coronación y ‘La Rana’.