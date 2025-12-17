Broncano sobre el homenaje a Robe en Plasencia: "La gente, aun triste, cantaba sus canciones, era superbonito"

David Broncano, presentador del programa La Revuelta de RTVE Play, ha sido uno de los 45.000 seguidores de Robe Iniesta que asistió al homenaje organizado este domingo para despedir al cantante, fallecido hace una semana, en su ciudad natal, Plasencia. Aunque accedió al palacio de congresos como invitado, se le pudo ver en el auditorio.

Un día después, el lunes, al recibir a la cantante Ana Torroja, le transmitió sus impresiones sobre lo que había vivido en Plasencia. Sobre todo, Broncano ha destacado que, "aun triste, la gente cantando sus canciones espontáneamente. Era increíble ver, dentro de que todo el mundo estaba compungido y con el estómago apretado, pero de repente era cantar sus canciones y había una felicidad comunal y era superbonito".

Évole se subió al escenario

Broncano hizo referencia también a los kilómetros de cola y las horas que se extendió el homenaje que, según el intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, fue desde las diez de la mañana hasta pasadas las doce de la noche, unas 14 horas.

Además del presentador, también acudieron al homenaje los periodistas Carlos del Amor y Jordi Évole, que incluso se subió al escenario para cantar un tema de Robe con su banda y su manager, Alén Ayerdi.

Su 'rincón'

No faltó tampoco Manolillo Chinato, cuyas letras compartió Robe en algunas de sus canciones y, sobre todo, miles de seguidores, de Plasencia, Extremadura y numerosas partes de España, que dieron su último adiós al cantante placentino plasmando sus sentimientos en los libros de condolencias habilitados junto al escenario.

Allí, su rincón, con sus cenizas, su típico fular amarillo, su guitarra, flores, coronas y dibujos. Al otro lado, una artista pintaba en directo retratos del artista y los instrumentos de la banda descansaban, a la espera de que, en diversas ocasiones, se subieran para interpretar algún tema o declamar, como hizo Chinato con Ama, ama, ama y ensancha el alma.

'Manolillo Chinato', declamando una canción de Robe, en el homenaje en Plasencia. / TONI GUDIEL

Homenajes

Sin duda ha sido una multitudinaria y sentida despedida para un placentino con una influencia y repercusión descomunal, que se ha puesto de manifiesto con las innumerables condolencias y homenajes recibidos después de su muerte.

En Plasencia, está en trámites la declaración de hijo predilecto por parte del ayuntamiento y, en primavera, se espera que el artista Brea realice un mural en la plaza Puerto de Béjar. De momento, el palacio de congresos ya lleva su nombre, por decisión de la Junta de Extremadura, al igual que el vial que lleva del palacio a la antigua calle Matías Montero, donde Robe vivió.