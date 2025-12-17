Sin cámaras de vigilancia ni pivotes en Plasencia: el ayuntamiento declara desierto el concurso

Después de siete años sin cámaras ni pivotes para controlar los accesos a la zona centro de Plasencia, la ciudad seguirá sin contar con estos sistemas porque la junta de gobierno del ayuntamiento acaba de adoptar la decisión de declarar desierto el concurso.

Fue hace cuatro meses, el 11 de julio, cuando aprobó el expediente y los pliegos de condiciones para la licitación, financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea) NextGenerationEU, dentro del plan de modernización y competitividad del sector turístico, transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad y planes de sostenibilidad turística en destino.

Tres lotes, dos desiertos

El contrato se dividió en tres lotes, uno para los sistemas de control de accesos (incluidos bolardos, cámara de lectura de matrículas y obra civil necesaria); otro para los sistemas de videovigilancia (incluidas cámaras de videovigilancia y obra civil necesaria) y el tercero, para los sistemas de gestión (incluido el software de gestión de control de accesos, gestión del control de videovigilancia y Plataforma de Gestión Integral de la Policía Local así como el servidor VMS).

Sin embargo, ninguna empresa se ha presentado a los dos primeros lotes, de ahí que, el pasado 25 de noviembre, la junta de gobierno declarara desierto el concurso.

El edil de Interior ha dicho que volverá a licitarse el sistema de control en Plasencia. / TONI GUDIEL

Tercer lote, una empresa

En el caso del tercer lote, se presentó una empresa, Labrax Soluciones SL, en principio con una oferta en baja temeraria, que después justificó. Sin embargo, se da la circunstancia de que, en el mes de mayo, el ayuntamiento ya adjudicó a esta empresa un contrato menor para la adquisición de un programa integral de gestión de Policía Local.

Así, el Negociado de Contratación ha pedido a la policía un informe para aclarar si las prestaciones del lote tres coincidían con el programa de gestión ya contratado y la conclusión policial es que "hay partes coincidentes en los dos programas".

Volverá a licitarse

Por este motivo, la junta de gobierno ha decidido finalmente no adjudicar el lote tres: "Resulta improcedente, por razones de interés público, adjudicar este último contrato, toda vez que supondría, de facto, abonar dos veces las mismas prestaciones", apunta un informe técnico.

Todo el sistema salió a licitación por 149.149,83 euros y el concejal delegado, David Dóniga, ya dijo en octubre que el ayuntamiento había decidido evaluar de nuevo el pliego de condiciones para "modificar cosas y volver a sacarlo a licitación".

Restricción con vallas

Mientras tanto, siguen en vigor los horarios de acceso restringido al centro, aunque sin vigilancia por cámaras y, los fines de semana, desde octubre no está permitido entrar en la plaza Mayor y calles aledañas en diferentes horarios. Los viernes, desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche; los sábados, desde las doce de la mañana hasta las doce de la noche y, los domingos y festivos, de doce a cinco de la tarde.

Para que se cumpla la medida, el ayuntamiento ha decidido colocar vallas en las calles de acceso y la Policía Local vigila por si se producen infracciones.