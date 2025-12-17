Plasencia adjudica el kiosco-bar de La Isla, que salió a licitación en junio

Después de aprobar la adjudicación del restaurante-bar de La Isla, ahora la junta de gobierno del Ayuntamiento de Plasencia ha hecho lo propio con el kiosco-bar situado junto a los merenderos el parque. La adjudicación ha llegado cinco meses después de que saliera a licitación su gestión.

De esta forma, será la empresa Fuego y Mesa SLU, del empresario José Luis Vidal, quien se hará cargo del establecimiento municipal, después de que se haya excluido del procedimiento otra oferta, que estaba "por debajo del canon anual establecido en los pliegos".

Empresario experimentado

Vidal ya tiene experiencia porque ha gestionado durante varios años el restaurante del mismo parque. Ahora, la adjudicación será por dos años, prorrogables otros dos.

En cuanto a la demora en la finalización de los trámites, fue el 23 de junio cuando salió a licitación la gestión del kiosco-bar. Un mes más tarde, el 29 de julio, la mesa de contratación propuso la adjudicación a Fuego y Mesa, que aprobó la junta de gobierno el 31 de julio.

José Luis Vidal, adjudicatario del kiosco-bar La Isla de Plasencia. / TONI GUDIEL

De agosto a noviembre

No obstante, la empresa debía aportar documentación previamente y la entregó el 21 de agosto. Posteriormente, el 20 de octubre, se elaboró un informe sobre el listado de precios del contrato, que señalaba que se ajustaba "a los precios de mercado" y, el 11 de noviembre, el departamento de Intervención fiscalizó la propuesta. Ha sido el 27 de noviembre cuando lo ha aprobado la junta de gobierno.

El ayuntamiento ha dado al empresario quince días para formalizar el contrato e iniciar el servicio, que se sumará al del restaurante del parque.

Obras en la instalación

Se da la circunstancia de que, durante este periodo de tramitación, la Concejalía de Medio Ambiente adjudicó una reforma en el kiosco, valorada en 12.561 euros, para adaptar y mejorar el edificio.

De esta forma, el próximo verano, los placentinos y visitantes ya podrán contar con los dos espacios de hostelería abiertos, después de las quejas por el hecho de que hayan permanecido cerrados este año en la temporada alta de La Isla.