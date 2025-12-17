Polémica por las palabras de Abascal de "desinfectar" el palacio de congresos, tras el homenaje a Robe

Unas palabras lanzadas por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, en el palacio de congresos de Plasencia este lunes durante un mitin, han generado mucha polémica en las redes sociales por aludir sin decirlo al acto público que había acogido el mismo escenario un día antes en homenaje al músico de Plasencia Robe Iniesta, fallecido hace una semana.

"Aquí creo que hay que desinfectar, o echar agua bendita, depende de cómo se mire" dijo Abascal desde la tribuna, provocando las risas de los asistentes al mitin, que tuvo lugar el lunes por la tarde.

Críticas de Unidas Podemos

El domingo, el palacio albergó a más de 45.000 personas que, a lo largo de catorce horas, quisieron despedirse del músico de Plasencia escribiendo en sus libros de condolencias.

El grupo municipal Unidas Podemos Plasencia ha difundido el momento en el que el líder de Vox habla de "desinfectar" el palacio para criticar que se trata de un gesto "que muchos están interpretando como un claro desprecio hacia la cultura, la memoria colectiva y nuestra ciudad".

Para la portavoz del grupo, Mavi Mata, "esto no es una broma inocua: es un gesto vergonzoso, ofensivo y deplorable", que, en su opinión, "hiere la sensibilidad de quienes valoramos la cultura, la música y el respeto a nuestra tierra".

Comentarios

"Plasencia no se desinfecta de arte sino de fascistas", ha censurado Mata. Algunos comentarios en las redes sociales ya le han dado la razón. Uno apunta: "Qué sabe este personaje de Cultura, deberían echarle de Plasencia ahora mismo", mientras que otro señala: "Es una vergüenza absoluta. Esto sí que se tiene que hacer viral para que se vea qué tipo de personajes, con tan baja moralidad, tienen un micrófono".

"¿Pero se refiere a que hay que desinfectar el palacio de congresos porque el día anterior estuvimos 45.000 personas a despedir a Robe Iniesta? ¿En serio está diciendo eso?", se pregunta otra persona.

Reconocimientos al músico

Es la cifra que ha dado el intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, de quienes pasaron el domingo por el palacio, familias con niños, adolescentes, adultos y jubilados, en un reguero continuo de personas que no terminó hasta pasadas las doce de la noche.

Guardiola y Pizarro, firmando en los libros de condolencias del homenaje a Robe en Plasencia. / FERNANDO PIZARRO

Además, la muerte de Robe ha generado reconocimientos en todos los ámbitos, de compañeros músicos, pero también de periodistas, numerosas personas a título particular, e incluso los partidos de fútbol han comenzado con sus canciones, lo que demuestra el gran número de seguidores que tenía.

Elogios de PSOE y PP

En el apartado político, tanto el presidente del Gobierno y líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, como la presidenta de la Junta de Extremadura y presidenta del PP en la región, María Guardiola, han tenido palabras de despedida y elogio para Robe.

"Hoy nos deja Robe Iniesta. Si toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo, él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza. Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás. Su legado será eterno. Hasta siempre, Robe", apuntó Sánchez en la red social X.

Por su parte, Guardiola, que acudió al homenaje junto al alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, señaló tras conocer la muerte del artista: "Se va la voz de mi generación y de mi tierra. Se va un poeta. La rebeldía y el talento de Extremadura. Su rock y su palabra nos acompañarán siempre. Robe nos regaló una herida que cerrará de noche y abrirá de día. Descanse en paz. Un abrazo a su familia, a sus amigos y a todos sus seguidores, que hoy le lloran".