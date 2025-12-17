Siguen buscando a un segundo autor de comentarios ofensivos hacia el exconcejal de Plasencia Luis Domingo Díaz

Todavía no se ha localizado a una segunda persona que presuntamente hizo comentarios ofensivos hacia el exconcejal de Juventud del Ayuntamiento de Plasencia, Luis Domingo Díaz, ahora director de Recursos Humanos del área de salud de Plasencia, en el caso abierto por delitos de injurias y odio y por el que ya declaró en octubre la edil de Comercio y Turismo, Belinda Martín.

La instrucción, por lo tanto, continúa sin poder avanzar, después de que, a mediados de noviembre, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia concediera más tiempo, otros seis meses, que es el legalmente establecido, para continuar con la instrucción y practicar nuevas diligencias para identificar al segundo autor.

No solo una autora

Así lo confirmó entonces el abogado de Díaz, que solicitó la ampliación del plazo para intentar localizar a esa segunda persona, ya que la concejala sí había sido identificada previamente por la Policía Nacional, pero, cuando declaró, señaló que no era la autora de todos los comentarios que aparecieron en un periódico por el nuevo cargo del exconcejal.

Previamente, el 9 de octubre, tuvo lugar un acto de conciliación en el que no hubo acuerdo entre las partes. La defensa de Díaz reclamó 63.000 euros a Martín, 60.000 por daños morales y 3.000 en concepto de costas, además de que pidiera perdón y se retractara públicamente de los comentarios.

Sin intención vejatoria

Ese mismo día, la concejala emitió un comunicado en el que negó "cualquier conducta delictiva" y se mostró "dispuesta al diálogo en términos razonables".

Luis Domingo Díaz y su excompañera y concejala de Plasencia Belinda Martín. / TONI GUDIEL

Además, señaló que "los hechos recogidos en la querella y en la demanda de conciliación no me son, en su mayoría, atribuibles. Corresponden a una pluralidad de autores cuya identidad se desconoce", precisamente lo que se quiere averiguar ahora.

Sorpresa desagradable

Sobre el hecho de haber realizado comentarios hacia su excompañero, lo ha reconocido, pero ha afirmado que los hizo "en el ejercicio legítimo de mi derecho a la libertad de expresión" y sin intención "vejatoria, discriminatoria o lesiva".

Sin embargo, para Díaz, que conoce desde finales de agosto que su excompañera en el gobierno de 2019 a 2023 realizó algunos de los comentarios, "ha sido una gran decepción y una sorpresa muy desagradable, que me ha hecho sentirme aún peor de lo que ya estaba. Ha sido muy duro, tanto en mi trabajo como en mi vida diaria”.