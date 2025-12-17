Vuelven las aguas fecales al paseo del río de Plasencia por las últimas lluvias

Los placentinos que han acudido este miércoles a pasear por la margen izquierda del río se han vuelto a encontrar con un problema que afecta a Plasencia desde hace años, la salida de aguas fecales del colector a través de un pozo situado junto a los viveros de la circunvalación sur.

Además del olor "insoportable" que desprenden, las aguas atraviesan el paseo por lo que es inevitable pisarlas si se quiere continuar el camino, por lo que muchos paseantes optan por darse media vuelta.

Aguas pluviales y sucias

Las últimas lluvias han sido las responsables de que el colector, que recoge las aguas negras de los municipios del Valle del Jerte, colapse una vez más en ese tramo al sumarse las aguas pluviales a las que discurren de camino a su depuración en la estación de Plasencia.

Así, al superar el volumen de agua lo que puede contener el colector, rebosa por un pozo situado en el paseo fluvial.

Según ha señalado el ayuntamiento en varias ocasiones, la titular del colector es la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte, que ya en enero de 2023 envió a trabajadores a revisar el pozo y repararlo.

Reunión a tres bandas en marzo

Sin embargo, los vertidos se han seguido produciendo. La UTE del agua también ha revisado la instalación, pero el gobierno local se ha mantenido firme en que es la mancomunidad quien debe arreglarla.

"La ejecución tiene que ser por parte de la mancomunidad", señaló en febrero. Finalmente, en marzo, tanto el responsable de esta, Julián Elizo, como el alcalde, Fernando Pizarro, se reunieron con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que anunció la intervención de la administración para solucionar definitivamente los vertidos.

Reunión del pasado marzo en la Diputación de Cáceres por el problema de aguas fecales en Plasencia. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Informe encargado

Entonces, anunció que, a través del consorcio MásMedio, se iba a elaborar un informe con el fin de "conocer exactamente la problemática y poder buscar soluciones lo más rápidamente posible". Todavía no se conocen los resultados de ese informe.

Lo que sí dejó claro Morales es su compromiso para colaborar en la solución de este problema, ya que, "aunque el responsable es el titular del colector, en este caso la mancomunidad de municipios, es evidente que no tienen capacidad técnica ni económica para solventar este problema".

Ayuntamiento y mancomunidad

Por su parte, Pizarro destacó tras la reunión el carácter "francamente provechoso" del encuentro y subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones para garantizar "la funcionalidad de un colector que lleva en servicio 25 años y cuya situación requiere una actuación urgente. El encuentro ha sido fundamental para prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos".

El presidente de la mancomunidad, Julián Elizo, mostró entonces su satisfacción porque "la mancomunidad tiene voluntad pero tenemos que ir de la mano de Plasencia y de la Diputación porque es una obra muy fuerte".