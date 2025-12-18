La directora del palacio de congresos de Plasencia responde a Abascal: "Este es un espacio de concordia"

La directora del palacio de congresos de Plasencia, Cristina Cano, ha querido responder este jueves a unas palabras pronunciadas por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, en el acto público que tuvo lugar el lunes en el palacio. Abascal aludió a que había que "desinfectar o echar agua bendita", lo que Unidas Podemos Plasencia criticó al censurar que se estaba refiriendo al acto de homenaje a Robe que había tenido lugar un día antes. Vox defendió que Abascal se refería a Pedro Sánchez, que había dado un mitin el 4 de diciembre.

Cano no ha querido entrar a si la "broma" de Abascal, como ha indicado Vox este jueves en una nota de prensa, iba contra uno o contra el homenaje y lo que ha subrayado es que el palacio es "un espacio de concordia, levantado sobre la diversidad y el respeto".

Refugio creativo

Así, Cano ha apuntado que "no hay nada que limpiar en un lugar que nació para ser refugio creativo". En su opinión, "no importa el prisma desde el cual se mire; el enfoque debe ser holístico. La ambigüedad no protege: agrava. Cuando el desdén no define su destinatario, se vuelve expansivo y termina por herir el tejido común".

Lo que considera la directora del palacio es que con las palabras de Abascal "se vulneró lo más frágil: la memoria reciente, el afecto colectivo y la hondura de un duelo que nos pertenece a todos y, de forma sagrada, a los extremeños/as".

Abascal habla de "bulo"

Lo que ha pedido es que el palacio sea un espacio donde nadie insulte a nadie, sino al contrario, donde lo que prime sea el respeto y la concordia. Ha acompañado sus palabras con un vídeo de la actuación de Robe Iniesta en el teatro romano de Mérida, interpretando el tema Contra Todos.

Precisamente, este jueves, Abascal ha criticado en sus redes sociales el que ha definido como "asqueroso bulo" que ha sido "fabricado por distintos medios contra él". A su vez, desde Don Benito, ha hablado de "manipulación asquerosa y brutal" y ha afirmado que no se trata de un caso aislado, ya que esa "manipulación" responde a que otros partidos "no quieren hablar de los problemas reales".