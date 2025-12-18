Espacio joven Roberto Iniesta de Plasencia: el ayuntamiento subraya el avance de las obras.

Espacio para la Creación Joven C.R.E.A. Roberto Iniesta. Es el nombre que ha dado el Ayuntamiento de Plasencia al edificio, la antigua iglesia de San Juan, donde se anunció un local de ensayos de grupos locales, a petición del propio Robe, fallecido el pasado día 10. Según ha señalado el gobierno local, las obras de adaptación "avanzan a buen ritmo".

El ayuntamiento ha apuntado que el proyecto "se inició hace meses" y tiene como objetivo "dotar a la ciudad de un lugar de referencia para la creación artística juvenil". También ha destacado que, desde sus inicios, "ha contado con el apoyo y el respaldo del artista".

Punto de encuentro

Entrando en detalles, el nuevo espacio está concebido como "un punto de encuentro para jóvenes creadores, con locales de ensayo y grabación, áreas destinadas al trabajo artístico y zonas pensadas para el intercambio de ideas y la convivencia cultural". En suma, "un lugar vivo, abierto y dinámico, que impulse el talento emergente y facilite el desarrollo de proyectos creativos".

El gobierno local ha subrayado que este proyecto "forma parte de una apuesta más amplia por la cultura y la juventud". Así, mientras continúan los trabajos "en este primer espacio, se sigue avanzando en el diseño y planificación de un centro más amplio y multidisciplinar, que permita dar cabida a diferentes disciplinas artísticas y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones".

Otro centro más amplio

El alcalde, Fernando Pizarro, ha explicado que fue el último deseo que el músico le transmitió en una reunión el pasado mes de mayo y ha anunciado la intención municipal de adquirir el antiguo edificio de Cetarsa, situado en la avenida de España, en las traseras del Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña, para ubicar ese espacio dedicado a las artes.

"A él le pareció espectacular y, evidentemente, ahora nosotros tenemos que caminar para cumplir ese deseo común de crear un centro de arte con mayúsculas que lleve su nombre, que eso es lo que menos le importaba, porque a él lo que le importaba es que hubiera un lugar donde las artes convivieran", ha indicado Pizarro.

Robe, reunido con Pizarro a finales del mes de mayo, en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Homenaje permanente

El ayuntamiento ha querido expresar a su vez "un agradecimiento especial a Robe por su compromiso, su pasión por el arte y su disposición constante para apoyar a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo creativo". Tanto es así que "su implicación ha sido clave para que este proyecto sea hoy una realidad en marcha.

De igual forma, ha resaltado que "el C.R.E.A. Roberto Iniesta nace también como un homenaje permanente a su figura: un recuerdo al siempre eterno Robe, un grande que, con su talento, su sensibilidad y su generosidad, nos hace grandes a todos".