Suceso
Herido un conocido hostelero de Plasencia, tras ser atropellado
Después de ser atendido por los servicios sanitarios y en el hospital Virgen del Puerto, ha sido trasladado a Cáceres
Un conocido hostelero de Plasencia, ya jubilado, ha resultado herido este jueves, después de ser atropellado cuando cruzaba la avenida de España.
Según han indicado fuentes policiales, ha ocurrido a las 7.50 horas en el entorno del cruce con la avenida Ambroz, que lleva a la estación de tren. El hostelero se encontraba paseando con su mujer por la avenida, aunque esta caminaba un poco más atrás y, al cruzar la vía, una furgoneta le ha atropellado.
Trasladado a Cáceres
Hasta la zona han acudido la Policía Local y una unidad medicalizada del 112, que ha atendido al hombre in situ y, después, le ha trasladado al hospital Virgen del Puerto con un traumatismo en la cabeza. No obstante, las mismas fuentes han confirmado que ha sido derivado a Cáceres para ser intervenido.
El conductor de la furgoneta ha sido trasladado a la jefatura de la Policía Local y ha señalado que no ha visto al hombre cruzar la avenida. La policía ha requerido las grabaciones de las cámaras de la zona para comprobar cómo ha ocurrido el atropello.
Otro hace un mes
No es el único atropello que se ha producido en los últimos meses. De hecho, hace un mes, el 15 de noviembre, una mujer de 77 años fue atropellada en el Camino de las Huertas, junto a la rotonda de Adolfo Suárez, y resultó herida leve, según informó entonces el 112. Ocurrió por la tarde, a las 19.27 horas.
Más luz en pasos de peatones
Dado que la mayor parte de los atropellos se producen en pasos de peatones, el pasado noviembre, el concejal de Interior, David Dóniga, anunció una nueva medida para mejorar la visibilidad en su entorno con el aumento de los sistemas de iluminación.
La Policía Local ha elaborado un listado con los pasos con menor visibilidad o donde se han producido más atropellos y los elegidos han sido tres pasos en la avenida de La Salle, dos en la avenida Virgen del Puerto, uno en la avenida de Salamanca, otro en la avenida Alfonso VIII, uno en Cañada Real, otro en la calle Marqués de Ceballos y uno más en la calle Juana Jugán.
