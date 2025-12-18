En estado crítico Juan Ángel Ferrer, el 'alma' de Casa Juan, tras ser atropellado en Plasencia

Juan Ángel Ferrer, el alma del restaurante Casa Juan de Plasencia durante más de 26 años, se encuentra en estado crítico debido a las lesiones sufridas tras ser atropellado en la mañana de este jueves en la avenida de España. Así lo han confirmado fuentes cercanas a la familia, desoladas por el suceso.

Según han indicado fuentes policiales, el atropello ha ocurrido a las 7.50 horas, en el entorno del cruce con la avenida Ambroz, que lleva a la estación de tren. El hostelero se encontraba paseando junto a su mujer, compañera fiel también en el restaurante durante toda su trayectoria, aunque esta caminaba un poco más atrás y, al cruzar la vía por un paso de peatones, una furgoneta le ha atropellado.

Trasladado a Cáceres

Hasta la zona han acudido la Policía Local y una unidad medicalizada del 112, que ha atendido a Ferrer in situ y, después, le ha trasladado al hospital Virgen del Puerto con un traumatismo craneoencefálico. No obstante, posteriormente, fue derivado a Cáceres para ser intervenido, dada la gravedad de sus lesiones.

Zona de Plasencia donde se produjo el atropello por el que ha fallecido Juan Ángel Ferrer. / TONI GUDIEL

A su vez, el conductor de la furgoneta fue trasladado a la jefatura de la Policía Local y ha señalado que no vio a Ferrer cruzar la avenida por el paso peatonal. La policía ha requerido las grabaciones de las cámaras de la zona para comprobar cómo ha ocurrido el atropello.

Jubilado desde hace dos años

Se da la circunstancia de que, el próximo enero se cumplirán dos años desde la jubilación de Ferrer y su mujer, Isabel Gutiérrez, al frente de Casa Juan. En enero de 2024, con 67 años él, el deseo del matrimonio para la nueva etapa era "disfrutar de nosotros, de la familia, de los amigos y del tiempo libre".

Se marchaban con una legión de clientes que ya eran amigos, e incluso familia y un prestigio para su restaurante premiado por la clientela, pero también por reconocimientos recibidos incluso en Francia, donde había estudiado.

Otro hace un mes

No es el único atropello que se ha producido en los últimos meses en Plasencia. De hecho, hace un mes, el 15 de noviembre, una mujer de 77 años fue atropellada en el Camino de las Huertas, junto a la rotonda de Adolfo Suárez, y resultó herida leve, según informó entonces el 112. Ocurrió por la tarde, a las 19.27 horas.

Más luz en pasos de peatones

Dado que la mayor parte de los atropellos se producen en pasos de peatones, el pasado noviembre, el concejal de Interior, David Dóniga, anunció una nueva medida para mejorar la visibilidad en su entorno con el aumento de los sistemas de iluminación.

La Policía Local ha elaborado un listado con los pasos con menor visibilidad o donde se han producido más atropellos y los elegidos han sido tres pasos en la avenida de La Salle, dos en la avenida Virgen del Puerto, uno en la avenida de Salamanca, otro en la avenida Alfonso VIII, uno en Cañada Real, otro en la calle Marqués de Ceballos y uno más en la calle Juana Jugán.