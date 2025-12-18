Diciembre musical
Música del Cascanueces, bandas sonoras y la Marcha Radetzky, con fines solidarios en Plasencia
La Filarmónica tocará el domingo 21 en el teatro Alkázar, a favor de la Asociación Oncológica Extremeña
La banda de música Ciudad de Plasencia lo hará el día 27, también en el teatro, a beneficio de Feafes
Plasencia despedirá el año con música, navideña, con títulos tan conocidos como la Marcha Radetzky, pero también con bandas sonoras de películas, que siempre tienen éxito entre el público. La Filarmónica de Plasencia y la Banda de Música Ciudad de Plasencia serán las encargadas de poner los repertorios en escena, ambas en el teatro Alkázar y también con una finalidad solidaria.
El primer concierto tendrá lugar el próximo domingo, día 21, a las 12.30 horas, y será la tradicional cita de Navidad de la filarmónica placentina. La orquesta interpretará un variado programa de música clásica.
La Filarmónica
Comenzará con Fanfarria de metales y Pequeña serenata nocturna de Mozart, para seguir con Finlandia de Sibelius, Peer Gynt de Grieg, el Vals de las Flores del Cascanueces de Tchaikovsky, Masquerade suite vals de Shostakovich, el Pasodoble Amparito Roca (versión orquestal en el centenario de su composición 1925) y terminará con la tradicional y conocida Marcha Radetzky de Strauss, emulando así a la Filarmónica de Viena en su famoso concierto de Año nuevo.
El concierto, dirigido por Luis Gimeno, es totalmente gratuito y benéfico, a favor de la delegación placentina de la Asociación Oncológica Extremeña. La entrada es libre, pero con invitación, que se puede retirar en la escuela profesional de música Musikex (avenida del Valle) durante toda la semana y el mismo domingo, en la taquilla del teatro.
Aunque no hay que pagar para entrar, la AOEx instalará en el teatro una mesa y huchas para donativos voluntarios. También se ha habilitado una fila cero.
La banda de música
El segundo concierto será el de la banda de música, el sábado 27, a las ocho de la tarde en el Alkázar. Lleva por título 'La ciudad de las estrellas' y está organizado con el apoyo del ayuntamiento.
En cuanto al repertorio, hará un recorrido musical por algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine, desde clásicos atemporales hasta composiciones más recientes.
La concejala de Cultura, Marisa Bermejo, ha destacado que "todo lo recaudado irá destinado a Feafes Salud Mental Plasencia, una entidad que realiza una labor fundamental en nuestra ciudad".
Reencuentro musical
Por su parte, el presidente de la banda, Eduardo Martín, ha puesto en valor la importancia "emocional y artística" de este concierto para la agrupación. "El concierto de Navidad es uno de los momentos más emotivos del año para nosotros. Es una ocasión en la que se reencuentran músicos que han formado parte de la banda y que regresan a Plasencia en estas fechas para volver a tocar juntos", ha explicado.
Martín ha adelantado que el programa, ideado por el director Adrián Pulido Bautista, ofrecerá "un viaje por bandas sonoras que han marcado a distintas generaciones y cuya música sigue viva con el paso del tiempo".
Además, ha destacado la participación como solista del clarinetista placentino Miquel Piñero Miranda.
5 euros la entrada
Desde Feafes, Nuria Cáceres ha subrayado que, para la asociación, "no solo es importante la aportación económica, sino también la visibilidad y la oportunidad de que la ciudadanía conozca que existimos y que somos un recurso de apoyo para las personas con problemas de salud mental y sus familias".
Las entradas cuestan 5 euros y se pueden adquirir a través de los miembros de la banda o en la taquilla del teatro, que abrirá dos horas antes del inicio del concierto.
