Hace más de tres años que terminó el contrato del servicio del autobús urbano de Plasencia y el ayuntamiento está inmerso en la elaboración de los pliegos de condiciones para volver a sacar a licitación el servicio, con novedades para mejorarlo. Ahora, la junta de gobierno ha dado luz verde a la propuesta de la mesa de contratación para adjudicar la asistencia técnica.

La empresa propuesta para prestar servicios de asistencia para la tramitación del expediente de contratación de la concesión del servicio es Think & Move SL, con sede en Majadahonda, Madrid.

Documentación justificativa

Ahora, por acuerdo de la junta de gobierno del 27 de noviembre, la última publicada en la sede electrónica municipal, tendrá un plazo de diez días hábiles para presentar la documentación justificativa de su capacidad de obrar, solvencia, el programa de trabajo y otra, habitual en este tipo de contratos. Una vez presentada y revisada, se procederá a la adjudicación definitiva.

Hasta ahora, preguntado por el nuevo servicio de autobuses, el concejal delegado, David Dóniga, ha señalado que se estaba trabajando en los pliegos para sacarlo a licitación, aunque todavía no hay una fecha concreta de publicación en el perfil del contratante.

Nuevo autobús urbano en Plasencia: ultiman la contratación de la asistencia técnica para licitar el servicio. / TONI GUDIEL

Interés público

En agosto del 2022, terminó el contrato del servicio y, un año más tarde, la cooperativa que lo gestiona, Los Arcos, decidió no pedir más prórrogas. Sin embargo, la junta de gobierno aprobó su continuidad por "razones de justificado interés público", a cambio de una compensación por las pérdidas que arrastra desde el covid.

Así lo lleva haciendo desde entonces, con mayor o menor agilidad, y, además, se han ido añadiendo mejoras al servicio, como la adquisición de dos autobuses eléctricos, que llegaron en verano y comenzaron a circular en agosto.

Aumentaron los viajeros

Además, el pasado octubre, el concejal informó de que, de enero a septiembre de este año, el número de viajeros ha subido un 12,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone unas 42.000 personas. No obstante, también se han venido produciendo quejas de usuarios sobre el incumplimiento de horarios o del paso por las paradas.

En este sentido, Dóniga ha señalado que se está trabajando en "ajustar horarios y frecuencia" y también en dar más difusión a los bonos sociales y juveniles, así como en avanzar en modernizar la flota.

Según ha apuntado, estas mejoras formarán parte de los pliegos y se valorará si los nuevos autobuses los adquiere el ayuntamiento o la empresa que resulte adjudicataria del servicio.