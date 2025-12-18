Plasencia se prepara para una multitudinaria San Silvestre, con 700 dorsales a la venta.

Faltan menos de dos semanas para que termine el año y para que tenga lugar una de las pruebas más multitudinarias y divertidas de Plasencia, la San Silvestre, que además, mantendrá su finalidad solidaria, al ayudar con la participación a una organización sin ánimo de lucro, que este año será Placeat.

La Concejalía de Deportes, Diversidad e Inclusión del Ayuntamiento de Plasencia y la empresa Pulsaciones.net organizan la carrera del 31 de diciembre y, este año, han puesto a la venta hasta 700 dorsales para que nadie se quede sin participar.

Dorsales a la venta

Además David Pozas, de Pulsaciones, ha subrayado que, como novedad, habrá un regalo para todos los participantes, unos manguitos técnicos personalizados.

Los dorsales ya están a la venta, al precio de tres euros, en la tienda CrisMar Sports, situada en la calle Talavera y, además, Placeat tendrá un expositor el mismo 31 de diciembre, desde las tres de la tarde, en la zona de la puerta del parque de Los Pinos, para vender los que queden ese día.

Plasencia se prepara para una multitudinaria San Silvestre. / TONI GUDIEL

Las pruebas, a las cuatro

A las cuatro, dará comienzo la San Silvestre, con salida y llegada en la avenida de la Hispanidad. Según ha explicado Pozas, habrá dos carreras infantiles, una para niños de 1 a 6 años y otra para niños de 7 a 12. A esto se sumará una carrera inclusiva, para personas con discapacidad, y otra absoluta, a partir de 13 años.

Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada prueba, masculino y femenino y también, como es tradición, otros para el participante con mejor disfraz, el equipo más divertido o el corredor de más edad.

Servicios de Placeat

Ramón Rubio, director gerente de Placeat, ha señalado que varios deportistas de la asociación participarán en la prueba de inclusión, ya que la San Silvestre es "una de las pruebas más divertidas que hay en Plasencia".

También ha destacado todos los servicios que ofrece el colectivo, como el centro ocupaciones y centro de día y residencia en Plasencia; la residencia de San Gil y los trabajos de reciclaje, ecología, desarrollo de herramientas tecnológicas o el centro especial de empleo, además del apoyo a las familias.

Deporte en familia

Por su parte, la presidenta de Placeat, Toñi García, ha señalado que, actualmente, cuentan con 177 usuarios a los que prestan atención directa y ha agradecido a la organización de la prueba "que se hayan acordado de nosotros".

La edil de Deportes, Isa Blanco, ha subrayado que la San Silvestre es "una de las citas más especiales del año" y de una carrera "para terminar el año entre amigos, en familia, disfrazados y disfrutando del deporte".