Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones autonómicasResultadosBadajozCáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Carrera solidaria de fin de año

Plasencia se prepara para una multitudinaria San Silvestre, con 700 dorsales a la venta

Se pueden adquirir por 3 euros en la tienda CrisMar Sports

Toda la recaudación se destinará a la asociación Placeat

Plasencia se prepara para una multitudinaria San Silvestre, con 700 dorsales a la venta.

Plasencia se prepara para una multitudinaria San Silvestre, con 700 dorsales a la venta. / Pulsaciones.net

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Faltan menos de dos semanas para que termine el año y para que tenga lugar una de las pruebas más multitudinarias y divertidas de Plasencia, la San Silvestre, que además, mantendrá su finalidad solidaria, al ayudar con la participación a una organización sin ánimo de lucro, que este año será Placeat.

La Concejalía de Deportes, Diversidad e Inclusión del Ayuntamiento de Plasencia y la empresa Pulsaciones.net organizan la carrera del 31 de diciembre y, este año, han puesto a la venta hasta 700 dorsales para que nadie se quede sin participar.

Dorsales a la venta

Además David Pozas, de Pulsaciones, ha subrayado que, como novedad, habrá un regalo para todos los participantes, unos manguitos técnicos personalizados.

Los dorsales ya están a la venta, al precio de tres euros, en la tienda CrisMar Sports, situada en la calle Talavera y, además, Placeat tendrá un expositor el mismo 31 de diciembre, desde las tres de la tarde, en la zona de la puerta del parque de Los Pinos, para vender los que queden ese día.

Plasencia se prepara para una multitudinaria San Silvestre.

Plasencia se prepara para una multitudinaria San Silvestre. / TONI GUDIEL

Las pruebas, a las cuatro

A las cuatro, dará comienzo la San Silvestre, con salida y llegada en la avenida de la Hispanidad. Según ha explicado Pozas, habrá dos carreras infantiles, una para niños de 1 a 6 años y otra para niños de 7 a 12. A esto se sumará una carrera inclusiva, para personas con discapacidad, y otra absoluta, a partir de 13 años.

Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada prueba, masculino y femenino y también, como es tradición, otros para el participante con mejor disfraz, el equipo más divertido o el corredor de más edad.

Servicios de Placeat

Ramón Rubio, director gerente de Placeat, ha señalado que varios deportistas de la asociación participarán en la prueba de inclusión, ya que la San Silvestre es "una de las pruebas más divertidas que hay en Plasencia".

También ha destacado todos los servicios que ofrece el colectivo, como el centro ocupaciones y centro de día y residencia en Plasencia; la residencia de San Gil y los trabajos de reciclaje, ecología, desarrollo de herramientas tecnológicas o el centro especial de empleo, además del apoyo a las familias.

Deporte en familia

Por su parte, la presidenta de Placeat, Toñi García, ha señalado que, actualmente, cuentan con 177 usuarios a los que prestan atención directa y ha agradecido a la organización de la prueba "que se hayan acordado de nosotros".

Noticias relacionadas y más

La edil de Deportes, Isa Blanco, ha subrayado que la San Silvestre es "una de las citas más especiales del año" y de una carrera "para terminar el año entre amigos, en familia, disfrazados y disfrutando del deporte".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Polémica por las palabras de Abascal, un día después del homenaje a Robe, de "desinfectar" el palacio de congresos
  2. Plasencia se prepara para una masiva llegada de seguidores para despedir a Robe
  3. Lágrimas, colas kilométricas, 'Los Robe' y Manolo Chinato en directo, en el adiós al músico en Plasencia
  4. Évole, Broncano y hasta 45.000 personas dijeron adiós a Robe en Plasencia
  5. El último adiós a Robe en Plasencia: 'Todas las etapas de mi vida han sido un álbum suyo
  6. Broncano sobre el homenaje a Robe en Plasencia: 'La gente, aun triste, cantaba sus canciones, era superbonito
  7. La churrería La Placentina de Plasencia dice adiós, tras 73 años de trabajo
  8. Herido un conocido hostelero de Plasencia, tras ser atropellado

Plasencia se prepara para una multitudinaria San Silvestre, con 700 dorsales a la venta

Plasencia se prepara para una multitudinaria San Silvestre, con 700 dorsales a la venta

Nuevo autobús urbano en Plasencia: ultiman la contratación de la asistencia técnica para licitar el servicio

Nuevo autobús urbano en Plasencia: ultiman la contratación de la asistencia técnica para licitar el servicio

La directora del palacio de congresos de Plasencia responde a Abascal: "Este es un espacio de concordia"

La directora del palacio de congresos de Plasencia responde a Abascal: "Este es un espacio de concordia"

Herido un conocido hostelero de Plasencia, tras ser atropellado

Herido un conocido hostelero de Plasencia, tras ser atropellado

Espacio joven Roberto Iniesta de Plasencia: el ayuntamiento subraya el avance de las obras

Espacio joven Roberto Iniesta de Plasencia: el ayuntamiento subraya el avance de las obras

Música del Cascanueces, bandas sonoras y la Marcha Radetzky, con fines solidarios en Plasencia

Música del Cascanueces, bandas sonoras y la Marcha Radetzky, con fines solidarios en Plasencia

Vuelven las aguas fecales al paseo del río de Plasencia por las últimas lluvias

Vuelven las aguas fecales al paseo del río de Plasencia por las últimas lluvias

Siguen buscando a un segundo autor de comentarios ofensivos hacia el exconcejal de Plasencia Luis Domingo Díaz

Siguen buscando a un segundo autor de comentarios ofensivos hacia el exconcejal de Plasencia Luis Domingo Díaz
Tracking Pixel Contents